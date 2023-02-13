Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai.

Ngày 10/2 vừa qua, từ khóa " Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của cô và tài tử Hoàng Cảnh Du liên tục được tìm kiếm và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Đối mặt tin đồn, sáng 10/2, công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô.

Theo một số nguồn tin, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều tháng nay không xuất hiện tại bất cứ sự kiện nào, cũng không lộ diện trong đoàn phim. Lần cuối cô tới đoàn phim là tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức".

Trong bản danh sách dài 9 trang liệt kê 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh của nữ diễn viên từ năm 2021.

Trong số những người sắp bị kiện, có paparazzi nickname "Quay phim siêu năng Dương Dương". Ngày 10/2, người này đăng ảnh một phụ nữ với phần bụng lớn, cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai với tài tử Hoàng Cảnh Du.

"Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thời đề nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm", công ty đại diện cho Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng.

Chưa dừng lại ở đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt hình ảnh diện váy cưới. Nhiệt Ba trong ảnh xinh đẹp lộng lẫy diện váy cưới trắng khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.

Giữa thông tin đang mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tung ảnh diện váy cô dâu gây khó hiểu. Ảnh: Weibo

Thế nhưng trong loạt hình này, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm thấy sự khó hiểu. Bộ ảnh này được chụp từ năm 2020, mặc dù đây là bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không hề "tag" tên. Động thái từ phía Địch Lệ Nhiệt Ba không những không "khống chế" được tin đồn, ngược lại còn khiến khán giả được một phen khó hiểu. Giữa thời điểm nhạy cảm tin đồn yêu đương, mang thai với Hoàng Cảnh Du, tại sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại đăng ảnh váy cưới? Từ khoá "Ảnh váy cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba" hiện đã leo lên No.1 hot search.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau khi họ hợp tác trong tác phẩm Hạnh phúc trong tầm tay. Trong phim, cặp sao có nhiều khoảnh khắc nóng bỏng. Hậu trường ghi hình còn để lộ nhiều bằng chứng hai nghệ sĩ thân thiết với nhau. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật".

Đầu năm nay, những tin đồn xoay quanh chuyện hẹn hò của cả hai vẫn liên tiếp được tung ra.