Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

Sao quốc tế 13/02/2023 09:22

Tin đồn "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai con của Hoàng Cảnh Du khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ những ngày qua.

Ngày 10/2 vừa qua, từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai" trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Weibo, với hơn 10 triệu lượt xem. Những nội dung liên quan tới chuyện tình cảm của cô và tài tử Hoàng Cảnh Du liên tục được tìm kiếm và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Sự việc bắt đầu từ bức ảnh được lan truyền trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sân bay với áo khoác rộng, phần eo phình to hơn bình thường làm dấy lên tin nữ diễn viên đã mang thai.

Theo một số nguồn tin, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều tháng nay không xuất hiện tại bất cứ sự kiện nào, cũng không lộ diện trong đoàn phim. Lần cuối cô tới đoàn phim là tháng 6 năm ngoái. Bên cạnh đó, còn có phóng viên giải trí gửi lời chúc mừng nam diễn viên Hoàng Cảnh Du "sớm thăng chức".

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du - Ảnh 1

Đối mặt tin đồn, sáng 10/2, công ty đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba ra thông báo đã thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin thất thiệt về đời tư của cô.

Trong bản danh sách dài 9 trang liệt kê 31 cá nhân và 23 công ty có những bài viết bôi nhọ danh dự, xâm phạm hình ảnh của nữ diễn viên từ năm 2021.

Trong số những người sắp bị kiện, có paparazzi nickname "Quay phim siêu năng Dương Dương". Ngày 10/2, người này đăng ảnh một phụ nữ với phần bụng lớn, cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai với tài tử Hoàng Cảnh Du.

"Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật. Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thời đề nghị truy cứu trách nhiệm pháp lý của người xâm phạm", công ty đại diện cho Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng.

Chưa dừng lại ở đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân loạt hình ảnh diện váy cưới. Nhiệt Ba trong ảnh xinh đẹp lộng lẫy diện váy cưới trắng khiến mọi người không khỏi xuýt xoa.

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du - Ảnh 4
Giữa thông tin đang mang thai, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tung ảnh diện váy cô dâu gây khó hiểu. Ảnh: Weibo

Thế nhưng trong loạt hình này, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm thấy sự khó hiểu. Bộ ảnh này được chụp từ năm 2020, mặc dù đây là bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba không hề "tag" tên. Động thái từ phía Địch Lệ Nhiệt Ba không những không "khống chế" được tin đồn, ngược lại còn khiến khán giả được một phen khó hiểu. Giữa thời điểm nhạy cảm tin đồn yêu đương, mang thai với Hoàng Cảnh Du, tại sao Địch Lệ Nhiệt Ba lại đăng ảnh váy cưới? Từ khoá "Ảnh váy cưới của Địch Lệ Nhiệt Ba" hiện đã leo lên No.1 hot search.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau khi họ hợp tác trong tác phẩm Hạnh phúc trong tầm tay. Trong phim, cặp sao có nhiều khoảnh khắc nóng bỏng. Hậu trường ghi hình còn để lộ nhiều bằng chứng hai nghệ sĩ thân thiết với nhau. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du "phim giả tình thật".

Đầu năm nay, những tin đồn xoay quanh chuyện hẹn hò của cả hai vẫn liên tiếp được tung ra. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Nhờ danh tiếng, Lưu Hiểu Khánh dễ dàng bán được hàng trăm bức thư pháp trong một buổi livestream. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bà bán thư pháp giá quá cao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Hoàng Cảnh Du Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò Hoàng Cảnh Du showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

'Biểu tượng gợi cảm' Thư Kỳ lộ ảnh tóc bạc trắng, xuống sắc khiến fan xót xa

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Địch Lệ Nhiệt Ba được vợ cũ Hoàng Cảnh Du bảo vệ trước tin đồn mang thai

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới

Nghi vấn hotgirl khiến sự nghiệp La Chí Tường điêu đứng sắp lên xe hoa với bạn trai mới

Đây là nguyên nhân khiến Ngô Cẩn Khôn 'im hơi lặng tiếng' trong gần hai năm qua?

Đây là nguyên nhân khiến Ngô Cẩn Khôn 'im hơi lặng tiếng' trong gần hai năm qua?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 34 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng