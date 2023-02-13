Bốn tác phẩm Lý Hiện đóng chung với Xuân Hạ có nguy cơ không thể lên sóng bởi nữ diễn viên gần như bị "phong sát" sau phát ngôn gây tranh cãi.

Theo truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên Xuân Hạ bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội Weibo và khóa tài khoản. Cộng đồng mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Ảnh hậu 9X bị “phong sát ngầm” sau những phát ngôn tranh cãi. Weibo chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cấm phát ngôn từ nữ diễn viên. Nhiều phỏng đoán đưa ra vụ việc Xuân Hạ từng đăng tải bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch COVID-19. Hành động của cô bị cho là kích động sinh viên bạo loạn. Diễn viên phải xóa bài đăng sau đó.

Xuân Hạ bị "phong sát ngầm" sau phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Internet Trước đó, nữ diễn viên bị cắt tiết mục trong chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức. Phim truyền hình Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ của cô và tài tử Lý Hiện cũng đã bị xóa khỏi nền tảng trình chiếu dù chỉ mới phát sóng được 6 tập. Ngoài ra, bộ phim điện ảnh Khi Gió Lại Nổi cũng xoá tên nữ diễn viên khỏi dự án cũng như bài quảng bá. Hàng loạt động thái "phong sát ngầm" không khác nào đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Xuân Hạ. Việc Xuân Hạ bị cấm phát ngôn khiến khán giả hoang mang, nhất là những fan của Lý Hiện bởi anh có ba bộ phim chờ chiếu và đều hợp tác với Xuân Hạ, gồm Luyến khúc 1980, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Ba chữ, Thôn Ngô Có Tình Người.

Lý Hiện có 4 tác phẩm đóng chung với Xuân Hạ. Ảnh: Internet Theo nhiều người, đây là một sai lầm trong quá trình quy hoạch sự nghiệp của Lý Hiện. Xuân Hạ dù là Ảnh hậu Kim Tượng, diễn xuất tốt, có khí chất đặc biệt, nhưng việc hai diễn viên đóng cặp quá nhiều cũng sẽ khiến khán giả nhàm chán. Hiện tại, Xuân Hạ gần như bị cấm hoạt động nghệ thuật, các dự án khó có thể lên sóng. Công sức Lý Hiện đã bỏ ra coi như "đổ sông đổ biển". Đầu năm 2023, Lý Hiện trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng với tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió, đóng cặp với Lưu Diệc Phi. Việc trở thành bạn trai màn ảnh của "thần tiên tỷ tỷ" là cơ hội lớn với Lý Hiện bởi danh tiếng của Lưu Diệc Phi đứng đầu trong giới giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành tích như mong đợi. Rating của phim khoảng 0,4%, chỉ số truyền thông ngày càng thụt lùi. Trong phim, diễn xuất của anh lộ nhiều điểm yếu. Các cảnh quay tình cảm của nam diễn viên và đàn chị Lưu Diệc Phi cũng không đem lại cảm giác xao xuyến cho khán giả. Do đó, về tổng thể, vai diễn Tạ Chi Dao không thực sự thành công. Lý Hiện bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011 nhưng chỉ diễn vai phụ, không để lại nhiều ấn tượng. Sau bộ phim Pháp Y Tần Minh năm 2016, tên tuổi của anh chàng được biết đến nhiều hơn. Nhưng phải đến Cá Mực Hầm Mật, Lý Hiện mới thật sự bùng nổ danh tiếng trong và ngoài nước. Nhưng do lựa chọn sai hướng đi, Lý Hiện phải nhường chỗ cho những gương mặt khác như Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hien-lao-ao-sau-khi-xuan-ha-bi-phong-sat-vi-phat-ngon-gay-tranh-cai-555399.html