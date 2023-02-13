Lý Hiện lao đao sau khi Xuân Hạ bị 'phong sát' vì phát ngôn gây tranh cãi

Sao quốc tế 13/02/2023 15:12

Bốn tác phẩm Lý Hiện đóng chung với Xuân Hạ có nguy cơ không thể lên sóng bởi nữ diễn viên gần như bị "phong sát" sau phát ngôn gây tranh cãi.

Theo truyền thông Hoa ngữ, nữ diễn viên Xuân Hạ bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội Weibo và khóa tài khoản. Cộng đồng mạng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Ảnh hậu 9X bị “phong sát ngầm” sau những phát ngôn tranh cãi.

Weibo chưa đưa ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc cấm phát ngôn từ nữ diễn viên. Nhiều phỏng đoán đưa ra vụ việc Xuân Hạ từng đăng tải bài viết ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ chính sách phong tỏa chống dịch COVID-19. Hành động của cô bị cho là kích động sinh viên bạo loạn. Diễn viên phải xóa bài đăng sau đó.

Lý Hiện lao đao sau khi Xuân Hạ bị 'phong sát' vì phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1
Xuân Hạ bị "phong sát ngầm" sau phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Trước đó, nữ diễn viên bị cắt tiết mục trong chương trình Gala chào xuân (còn gọi là Xuân Vãn) do đài CCTV tổ chức. Phim truyền hình Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ của cô và tài tử Lý Hiện cũng đã bị xóa khỏi nền tảng trình chiếu dù chỉ mới phát sóng được 6 tập. Ngoài ra, bộ phim điện ảnh Khi Gió Lại Nổi cũng xoá tên nữ diễn viên khỏi dự án cũng như bài quảng bá. Hàng loạt động thái "phong sát ngầm" không khác nào đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Xuân Hạ.

Việc Xuân Hạ bị cấm phát ngôn khiến khán giả hoang mang, nhất là những fan của Lý Hiện bởi anh có ba bộ phim chờ chiếu và đều hợp tác với Xuân Hạ, gồm Luyến khúc 1980, Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Ba chữ, Thôn Ngô Có Tình Người. 

Lý Hiện lao đao sau khi Xuân Hạ bị 'phong sát' vì phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 2
Lý Hiện có 4 tác phẩm đóng chung với Xuân Hạ. Ảnh: Internet

Theo nhiều người, đây là một sai lầm trong quá trình quy hoạch sự nghiệp của Lý Hiện. Xuân Hạ dù là Ảnh hậu Kim Tượng, diễn xuất tốt, có khí chất đặc biệt, nhưng việc hai diễn viên đóng cặp quá nhiều cũng sẽ khiến khán giả nhàm chán. Hiện tại, Xuân Hạ gần như bị cấm hoạt động nghệ thuật, các dự án khó có thể lên sóng. Công sức Lý Hiện đã bỏ ra coi như "đổ sông đổ biển".

Đầu năm 2023, Lý Hiện trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng với tác phẩm Đi Đến Nơi Có Gió, đóng cặp với Lưu Diệc Phi. Việc trở thành bạn trai màn ảnh của "thần tiên tỷ tỷ" là cơ hội lớn với Lý Hiện bởi danh tiếng của Lưu Diệc Phi đứng đầu trong giới giải trí Trung Quốc.

Tuy nhiên, bộ phim không đạt thành tích như mong đợi. Rating của phim khoảng 0,4%, chỉ số truyền thông ngày càng thụt lùi.

Trong phim, diễn xuất của anh lộ nhiều điểm yếu. Các cảnh quay tình cảm của nam diễn viên và đàn chị Lưu Diệc Phi cũng không đem lại cảm giác xao xuyến cho khán giả. Do đó, về tổng thể, vai diễn Tạ Chi Dao không thực sự thành công.

Lý Hiện bắt đầu sự nghiệp từ năm 2011 nhưng chỉ diễn vai phụ, không để lại nhiều ấn tượng. Sau bộ phim Pháp Y Tần Minh năm 2016, tên tuổi của anh chàng được biết đến nhiều hơn. Nhưng phải đến Cá Mực Hầm Mật, Lý Hiện mới thật sự bùng nổ danh tiếng trong và ngoài nước.

Nhưng do lựa chọn sai hướng đi, Lý Hiện phải nhường chỗ cho những gương mặt khác như Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến.

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

Trong cuộc sống gia đình, Trì Trọng Thụy gọi vợ là "đổng sự trưởng", vợ ông - nữ doanh nhân tỷ phú hơn chồng 12 tuổi - gọi ông là "Trì sư phụ". Họ đồng hành bên nhau tính đến nay đã được hơn 3 thập kỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hiện Xuân Hạ Xuân Hạ bị phong sát Lưu Diệc Phi showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy lần hiếm hoi xuất hiện bên vợ tỷ phú 82 tuổi

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

Diva Coco Lee gây lo lắng khi lộ tình trạng bất ổn sau sóng gió hôn nhân

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Hậu bê bối ngoại tình với Hứa Chí An, Á hậu Hoàng Tâm Dĩnh quay lại làng giải trí

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng có hành động khó hiểu giữa lúc bị đồn thổi mang thai con Hoàng Cảnh Du

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

Hồ Ca bị chê bai khi tặng hộp quà rẻ tiền cho bạn bè sau kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng