Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc

Sao quốc tế 15/02/2023 11:31

Ở độ tuổi U50, Thư Kỳ đã bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Nhiều người tiếc nuối cho mỹ nhân một thời, nhưng Thư Kỳ thì không nghĩ vậy...

Mới đây, ông xã Thư KỳPhùng Đức Luân đăng tải hình ảnh hai vợ chồng lên trang cá nhân. Trong bức ảnh, nhiều cư dân mạng bày tỏ không thể nhận ra ngôi sao Nhiếp Ẩn Nương ngày nào.

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc - Ảnh 1
Mái tóc của Thư Kỳ đã bạc đi nhiều. Ảnh: Weibo

Từng được xem là biểu tượng gợi cảm, giờ đây Thư Kỳ lộ mái tóc bạc, ngoại hình được cho là không còn phong độ đỉnh cao.

Hầu hết các sao nữ trong làng giải trí đều không muốn phơi bày sự già nua và khuyết điểm của mình trước ống kính. Thế nhưng Thư Kỳ thì ngược lại, cô luôn sẵn sàng thể hiện con người thật nhất của mình. Dù vậy, không ít netizens bày tỏ nuối tiếc nhan sắc thời kỳ đỉnh cao của nữ diễn viên. 

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí ELLE Đài Loan, Thư Kỳ cho biết: "Mặc dù tôi thường nói rằng ngoại hình không quan trọng và lão hóa là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng đôi chút khi nhìn thấy những người khác trông vẫn ở trong tình trạng tuyệt vời". 

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc - Ảnh 2
Thư Kỳ từng là mỹ nhân hàng đầu Hoa ngữ. Ảnh: Internet

Sau chia sẻ này, cô tự nhận mình "lười" và là người "mê ăn" nhưng không bao giờ ăn quá đà và chỉ cho phép mình tăng tối đa 5kg. Tuy nhiên, nhan sắc không còn là thứ mà Thư Kỳ bị ám ảnh nữa.

"Sẽ luôn có những người xinh đẹp hơn, chăm sóc vẻ ngoài tốt hơn và kỷ luật hơn trên thế giới này. Tôi không thực sự bận tâm với những lời chỉ trích mỗi khi xuất hiện" - cô nói.

Thư Kỳ cũng chia sẻ lý do đột ngột tạm dừng diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết, cô bị dị ứng nặng trong vài năm trở lại đây. Người đẹp luôn phải mang theo túi đầy các loại thuốc chống dị ứng, đồ bảo vệ da mỗi khi ra ngoài. Căn bệnh dị ứng khiến gương mặt cô mẩn đỏ, sưng phù và gây mất ngủ nghiêm trọng vì đau đớn.

Theo ngôi sao Nhiếp Ẩn Nương, do bệnh phát tác đột ngột vào cả ngày lẫn đêm nên gây ra sự đảo lộn trong cuộc sống và công việc của nữ diễn viên. Những năm qua, vì triệu ngày càng nặng, Thư Kỳ không dám nhận phim mới.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân với Phùng Đức Luân, Thư Kỳ tâm sự kết hôn giúp cô ổn định, trưởng thành hơn. Trước đây, nữ diễn viên thích cuộc sống lang thang, xem nơi lạ là nhà và thường sẽ không lưu luyến nếu rời xa. Nhưng sau khi lập gia đình, cô lại coi "nhà chính là chồng".

"Ở đâu có Phùng Đức Luân, ở đó chính là nhà của tôi. Anh ấy dạy tôi biết yêu thương và trân quý gia đình", Thư Kỳ nói.

Mỹ nhân Thư Kỳ coi lão hóa là tất yếu, không còn ám ảnh việc giữ gìn nhan sắc - Ảnh 3

Thư Kỳ và Phùng Đức Luân kết hôn năm 2016. Sau 7 năm cưới, cả hai sống kín đáo, ít khi xuất hiện và chụp ảnh chung. Nữ diễn viên không sinh con mà thích chăm sóc thú cưng. Hai năm qua, Thư Kỳ không đóng phim. Tác phẩm gần nhất mà cô thực hiện là Tìm nàng vào năm 2021. Thi thoảng, nữ diễn viên xuất hiện ở sự kiện thương mại, show truyền hình và chụp ảnh thời trang.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...

 

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