Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong?

Sao quốc tế 17/02/2023 09:21

Hiện phía Trương Bá Chi chưa lên tiếng xác nhận, song cư dân mạng đều cho rằng đây chính là "hoàng tử bé" của cô.

Trong bộ ảnh cho thấy Trương Bá Chi vui đùa bên một nhóc tì khoảng 5 tuổi. Theo nguồn tin cho biết, đây chính là hình ảnh của nữ diễn viên đang chơi cùng con trai Marcus.

Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 1
Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 2
Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 3
Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 4
Bức ảnh được cho là của Trương Bá Chi cùng con trai út Marcus. Ảnh: Internet

Lần này, nữ diễn viên không còn che kín mặt của con trai út nữa. Cậu bé khiến dân tình xuýt xoa, thích thú vì gương mặt bầu bĩnh, dễ thương vô cùng đáng yêu. Nhiều người nhận xét bé có nhiều nét giống với anh hai Quintus.

Tuy phía nữ diễn viên Trương Bá Chi chưa lên tiếng xác nhận, song cư dân mạng đều cho rằng đây chính là "hoàng tử bé" của cô.

Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 5
Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 6

Trương Bá Chi vốn nổi tiếng giữ gìn rất kỹ hình ảnh của các con. Theo nữ diễn viên, đây là cách để cô bảo vệ tuổi thơ của con mình trước sự soi mói của dư luận. Tuy nhiên, không ít lần nữ nghệ sĩ đã vô tình để lộ mặt con.

Trương Bá Chi thông báo mang thai Marcus năm 2018 sau thời gian ly hôn Tạ Đình Phong. Đến nay, danh tính người đàn ông cha đứa bé vẫn là một bí ẩn với truyền thông và khán giả. Nhiều người đồn đoán nữ diễn viên cặp kè và sinh con cho đại gia lớn tuổi. Tuy nhiên, Bá Chi từ chối đưa ra phản hồi và tỏ thái độ khó chịu khi được nhắc đến. Một nguồn tin cho hay Marcus mang họ mẹ, trên giấy khai sinh để trống phần “bố”.

Những năm gần đây, Bá Chi đắt show truyền hình, quảng cáo. Theo Zaobao, trong khoảng bốn tháng đầu năm 2021, cô kiếm được ít nhất 50 triệu HKD (6,4 triệu USD) nhờ tham gia show thực tế, làm đại sứ của ba thương hiệu và tham gia các sự kiện quảng cáo. Người đẹp được các hãng thời trang, khán giả đánh giá cao phong cách, sắc vóc tuổi tứ tuần. Cô hiện là một trong những ngôi sao livestream hút khách nhất trong số sao Hoa ngữ.

Những ngày qua, Trương Bá Chi đưa ba con sang Nhật Bản, nơi chồng cũ của cô - Tạ Đình Phong - đang đi du lịch, làm dấy lên tin đồn họ hội ngộ.

Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 7
Trương Bá Chi đăng ảnh, khoe đi Nhật Bản cùng các con. Ảnh: Weibo

 

Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 8
Tạ Đình Phong trượt tuyết ở Nhật Bản. Ảnh: Ifeng

Trước những ồn ào trên mạng xã hội, Trương Bá Chi hay Tạ Đình Phong đều không trả lời.

Lộ rõ mặt con trai út của Trương Bá Chi giữa tin đồn tái hợp Tạ Đình Phong? - Ảnh 9

Trương Bá Chi sinh năm 1980, gia nhập showbiz năm 18 tuổi, là ngôi sao điện ảnh - truyền hình Hong Kong cuối những năm 1990, đầu những năm 2000. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực...

Năm 2006, Trương Bá Chi làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có với nhau hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010).

Năm 2008, Trương Bá Chi lộ ảnh "nóng" với Trần Quán Hy. Vụ việc là một trong các nguyên nhân khiến hôn nhân giữa cô và Tạ Đình Phong trục trặc, đi tới đổ vỡ năm 2012. Năm 2018, cô sinh thêm con trai Marcus.

Vì scandal, Trương Bá Chi từng bị đả kích. Tuy nhiên, nỗ lực làm mẹ đơn thân, chăm sóc ba con trai dần giúp cô có được cảm tình của khán giả. Những năm gần đây, cô phát triển sự nghiệp tại Đại lục.

 

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Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong con trai Trương Bá Chi Trần Quán Hy sao Hoa ngữ

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