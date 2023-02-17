'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm bức xúc vì bị dùng ảnh quảng cáo mại dâm

Sao quốc tế 17/02/2023 12:46

Hình ảnh diễn viên Hoa ngữ Cảnh Điềm bị in lên tờ rơi quảng cáo dịch vụ mại dâm ở Hàn Quốc.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin Cảnh Điềm rơi vào cảnh khốn đốn khi hình ảnh cá nhân bị dùng quảng cáo dịch vụ giải trí 18+ ở Hàn Quốc. Các tờ rơi in ảnh nữ diễn viên Trung Quốc kèm với lời chào mời: "Show đồ lót diễn ra trong 24h, 150 nữ sinh gọi là có mặt để quyết định quý ông chiến thắng. Rượu ngoại, trái cây, bia tươi xin phục vụ quý khách".

Đại diện công ty quản lý Cảnh Điềm và đoàn đội không hay biết vụ việc cho đến khi nhận được thông báo từ người hâm mộ ở Hàn Quốc. "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" bất ngờ và phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh bản thân bị sử dụng trái phép. 

Trước việc hình tượng có thể hoen ố, Cảnh Điềm quyết định nhờ luật pháp can thiệp. Người đại diện cho biết nữ diễn viên đã liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở Hàn Quốc để khiếu nại và yêu cầu điều tra đơn vị sử dụng trái phép chân dung cô. Sau khi có kết quả, luật sư của Cảnh Điềm sẽ khởi kiện.

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Hình ảnh Cảnh Điềm trên tờ rơi. Ảnh: Internet

Cảnh Điềm là một diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Trung Quốc, được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Cô sinh ngày 21/12/1988 tại Thành Đô.

Cảnh Điềm bắt đầu sự nghiệp của mình như một người mẫu và sau đó chuyển sang làm diễn viên. Cô đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình, bao gồm "Tử Thần Điện Hạ", "Hậu Cung Như Ý Truyện", "Vân Trung Ca" và "Bát Tiên Truyền Kỳ". Cô cũng đã thử sức với âm nhạc bằng việc phát hành album đầu tay vào năm 2013.

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm bức xúc vì bị dùng ảnh quảng cáo mại dâm - Ảnh 2

Cảnh Điềm được yêu thích bởi khán giả Trung Quốc và được đánh giá là một trong những ngôi sao nữ hàng đầu của làng giải trí Trung Quốc. Cô đã đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp của mình, bao gồm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim và truyền hình Hoa ngữ và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Kim Mã. 

Sự nghiệp khởi sắc chưa lâu, năm 2022, Cảnh Điềm bị xử phạt 7,2 triệu NDT (hơn một triệu USD) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng sản phẩm kém chất lượng.

Bên cạnh mức phạt hành chính, nữ diễn viên cũng sẽ không được nhận quảng cáo mới trong 3 năm. Cô là ngôi sao hạng A đầu tiên ở showbiz Trung Quốc nhận án phạt cho hành vi quảng cáo bừa bãi, gây thiệt hại kinh tế và tổn thương tinh thần người tiêu dùng.

Diễn viên từng hẹn hò vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa - nhà vô địch Olympic London 2012 ở nội dung đơn nam. Từ khi chia tay Trương Kế Khoa năm 2019, Cảnh Điềm chưa công khai chuyện tình cảm.

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