Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới

Sao quốc tế 17/02/2023 17:07

Trương Dĩnh Dĩnh xác nhận cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi đã hoàn toàn chấm dứt quan hệ yêu đương.

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Uông Tiểu Phi đi ăn tối cùng một người phụ nữ. Theo hình ảnh được hé lộ, cả hai đã cùng thưởng thức bữa tối lãng mạn tại nhà riêng. 

Một số cư dân mạng cho rằng người phụ nữ đó vẫn là Trương Dĩnh Dĩnh. Tuy nhiên trên trang cá nhân, người đẹp họ Trương lên tiếng phủ nhận: "Tôi đã nói chia tay có nghĩa là chia tay, đừng xúc phạm tôi, tôi đang ở Thái Lan. Những chuyện sau này liên quan đến anh ấy hãy coi như bình thường, chúc phúc".

Lời nói này của Trương Dĩnh Dĩnh một lần nữa xác nhận cô và Uông Tiểu Phi đã đường ai nấy đi.

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới - Ảnh 1
Hình ảnh Uông Tiểu Phi dùng bữa với một cô gái được chia sẻ.

Trước đó, vào ngày 16/1/2023, Trương Dĩnh Dĩnh chia sẻ ảnh chụp màn hình các đoạn chat giữa cô và doanh nhân Uông Tiểu Phi. Cô thông báo về việc chia tay doanh nhân: "Cảm ơn vì tình yêu hèn nhát của anh, tôi bị choáng váng. Từ giờ hãy nghe lời mẹ của anh! Yêu anh, hận anh nhưng giờ thì không còn gì nữa, tất cả là duyên số".

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới - Ảnh 2
Uông Tiểu Phi và Trương Dĩnh Dĩnh. Ảnh: Weibo

Theo Sina, Trương Dĩnh Dĩnh không được lòng mẹ Uông Tiểu Phi. Trên truyền thông, nữ doanh nhân gọi Trương Dĩnh Dĩnh là "con rệp", "kẻ tâm cơ" và tuyên bố không để người đẹp bước qua cửa, làm con dâu nhà họ Uông. Vì vậy, bà luôn đốc thúc con trai sớm chia tay nữ người mẫu.

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới - Ảnh 3

Dĩnh Dĩnh là người thứ ba làm đổ vỡ hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. Tháng 6/2022, tay săn ảnh Cát Từ Tề tiết lộ hợp đồng tình - tiền của chồng cũ Từ Hy Viên và người mẫu 28 tuổi. Uông Tiểu Phi phải chi trả cho mọi nhu cầu của bạn gái mới.

Trong tin nhắn Trương Dĩnh Dĩnh gửi Uông Tiểu Phi hồi năm ngoái, cô tuyên bố chỉ đồng ý phá thai khi doanh nhân mua cho cô chiếc xe hạng sang và hai căn nhà. Uông Tiểu Phi chuyển cho người tình 825.000 USD.

Sau đó, anh tiếp tục thanh toán khoản mua xe thể thao của Trương Dĩnh Dĩnh trị giá 300.000 USD. Uông Tiểu Phi còn chi trả tiền thuê nhà, nợ thẻ tín dụng và chu cấp sinh hoạt phí cho Dĩnh Dĩnh. Thời điểm đó, Uông Tiểu Phi vẫn là chồng Từ Hy Viên.

Theo Cát Tư Tề, Uông Tiểu Phi phải ký vào bản nguyên tắc do Trương Dĩnh Dĩnh đề ra nếu muốn "tận hưởng mối quan hệ yêu thương thân mật" với người đẹp. Doanh nhân gốc Bắc Kinh sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm thỏa thuận.

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Từ khóa:   Uông Tiểu Phi Trương Dĩnh Dĩnh Từ Hy Viên chồng cũ Từ Hy Viên sao Hoa ngữ

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