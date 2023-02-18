Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống

Nhắc đến những diễn viên lá xanh (chỉ các diễn viên phụ) nổi tiếng nhất TVB , chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cổ Minh Hoa . Không đẹp trai nhưng Cổ Minh Hoa tạo được ấn tượng mạnh với công chúng nhờ tài diễn xuất biến hóa đa dạng cùng ngoại hình ấn tượng khó lẫn với bất cứ ai. Không chỉ nổi tiếng với các bộ phim của TVB, Cổ Minh Hoa còn tạo được ấn tượng mạnh với khán giả trong các bộ phim của Châu Tinh Trì.

Tuy nhiên lương diễn viên ở TVB lại không cao. Cổ Minh Hoa phải liều mạng làm việc, ngoài quay phim còn phải kiêm luôn việc làm diễn viên lồng tiếng. Hậu quả của thời gian dài làm việc gian khổ là năm 2016, Cổ Minh Hoa mắc bệnh ho lao và bệnh tiểu đường chuyển nặng.

Tài năng là thế nhưng cuộc đời của Cổ Minh Hoa lại không được suôn sẻ. Năm 1996, vợ Cổ Minh Hoa bị tai nạn không thể làm việc, một mình Cổ Minh Hoa phải gánh vác tài chính gia đình, chăm sóc cho vợ và cô con gái đang còn rất nhỏ. Năm 2008, con gái Cổ Minh Hoa bị mắc bệnh viêm thận, hàng tháng phải tốn hàng chục triệu tiền chữa bệnh.

Tháng 1/2020 là thời điểm hợp đồng của TVB với Cổ Minh Hoa hết hạn. Cổ Minh Hoa quyết định rời khỏi nhà đài để tìm đường đi mới. Nhiều nguồn tin hé lộ, chính mức lương quá thấp không tương xứng với tài năng và sự cống hiến là lý do khiến Cổ Minh Hoa phải rời đi. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, cả nhà cùng bị bệnh... Cổ Minh Hoa không thể vì theo đuổi đam mê mà để người thân chịu khổ.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp Cổ Minh Hoa khi bắt gặp anh tại một địa điểm kinh doanh ẩm thực ở thành phố Giang Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và cho biết tình hình hiện tại của anh.

Tài tử vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ảnh: Internet

Khi gặp fan hâm mộ, Cổ Minh Hoa tỏ ra rất gần gũi và luôn nở nụ cười, thậm chí rất sẵn sàng khi khán giả có ý định chụp ảnh chung. Qua trao đổi, được biết địa điểm kinh doanh trên là do Cổ Minh Hoa làm chủ, khai trương cách đây vài tháng.

Được biết, sau khi sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội, ngoài tham gia đóng phim, Cổ Minh Hoa còn mở quán ăn tại tỉnh Quảng Đông. Nhà hàng của anh kinh doanh ẩm thực theo kiểu Hong Kong. Khi thực khách có ý muốn chụp ảnh chung, anh đều rất sẵn sàng chiều lòng khách.

Cổ Minh Hoa sang Trung Quốc Đại lục để tìm kiếm cơ hội phát triển, gồng gánh nuôi gia đình. Ảnh: Internet

Tháng 10 năm ngoái, khi về Hong Kong tham gia sự kiện, Cổ Minh Hoa đã có buổi trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Anh cho biết, mặc dù những năm gần đây anh chủ yếu hoạt động nghệ thuật và kinh doanh tại Trung Quốc nhưng anh vẫn chưa chuyển hẳn sang Trung Quốc định cư, vợ con anh hiện vẫn sống ở Hồng Kông. Anh nói, khi nào Hồng Kông có công việc hoặc sự kiện, anh sẽ trở về để tham gia.