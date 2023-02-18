Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống

Sao quốc tế 18/02/2023 09:15

Từng là diễn viên nổi tiếng của TVB, nhưng Cổ Minh Hoa cũng phải dứt áo ra đi vì lương nhà đài quá thấp không đủ nuôi gia đình.

Nhắc đến những diễn viên lá xanh (chỉ các diễn viên phụ) nổi tiếng nhất TVB, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Cổ Minh Hoa. Không đẹp trai nhưng Cổ Minh Hoa tạo được ấn tượng mạnh với công chúng nhờ tài diễn xuất biến hóa đa dạng cùng ngoại hình ấn tượng khó lẫn với bất cứ ai. Không chỉ nổi tiếng với các bộ phim của TVB, Cổ Minh Hoa còn tạo được ấn tượng mạnh với khán giả trong các bộ phim của Châu Tinh Trì.

Cổ Minh Hoa từng tham gia các phim như Thiên long bát bộ 1997, Cảnh khuyển Ba Đả, Hoàng đế lưu manh, Loạn thế giai nhân, Tòa án lương tâm, Sứ mệnh 36 giờ 2, Bằng chứng thép. 

Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống - Ảnh 1
Cổ Minh Hoa đoạt giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" của TVB với vai Tô Cơ trong bộ phim "Sui gia nan giải" năm 2012. Ảnh: Internet

Tài năng là thế nhưng cuộc đời của Cổ Minh Hoa lại không được suôn sẻ. Năm 1996, vợ Cổ Minh Hoa bị tai nạn không thể làm việc, một mình Cổ Minh Hoa phải gánh vác tài chính gia đình, chăm sóc cho vợ và cô con gái đang còn rất nhỏ. Năm 2008, con gái Cổ Minh Hoa bị mắc bệnh viêm thận, hàng tháng phải tốn hàng chục triệu tiền chữa bệnh.

Tuy nhiên lương diễn viên ở TVB lại không cao. Cổ Minh Hoa phải liều mạng làm việc, ngoài quay phim còn phải kiêm luôn việc làm diễn viên lồng tiếng. Hậu quả của thời gian dài làm việc gian khổ là năm 2016, Cổ Minh Hoa mắc bệnh ho lao và bệnh tiểu đường chuyển nặng.

Tháng 1/2020 là thời điểm hợp đồng của TVB với Cổ Minh Hoa hết hạn. Cổ Minh Hoa quyết định rời khỏi nhà đài để tìm đường đi mới. Nhiều nguồn tin hé lộ, chính mức lương quá thấp không tương xứng với tài năng và sự cống hiến là lý do khiến Cổ Minh Hoa phải rời đi. Con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, cả nhà cùng bị bệnh... Cổ Minh Hoa không thể vì theo đuổi đam mê mà để người thân chịu khổ.

Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ ảnh chụp Cổ Minh Hoa khi bắt gặp anh tại một địa điểm kinh doanh ẩm thực ở thành phố Giang Môn thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và cho biết tình hình hiện tại của anh. 

Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống - Ảnh 2
Tài tử vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ. Ảnh: Internet

Khi gặp fan hâm mộ, Cổ Minh Hoa tỏ ra rất gần gũi và luôn nở nụ cười, thậm chí rất sẵn sàng khi khán giả có ý định chụp ảnh chung. Qua trao đổi, được biết địa điểm kinh doanh trên là do Cổ Minh Hoa làm chủ, khai trương cách đây vài tháng.

Được biết, sau khi sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội, ngoài tham gia đóng phim, Cổ Minh Hoa còn mở quán ăn tại tỉnh Quảng Đông. Nhà hàng của anh kinh doanh ẩm thực theo kiểu Hong Kong. Khi thực khách có ý muốn chụp ảnh chung, anh đều rất sẵn sàng chiều lòng khách. 

Tài tử Cổ Minh Hoa rời TVB vì lương thấp, sang Trung Quốc mở quán ăn kiếm sống - Ảnh 3
Cổ Minh Hoa sang Trung Quốc Đại lục để tìm kiếm cơ hội phát triển, gồng gánh nuôi gia đình. Ảnh: Internet

Tháng 10 năm ngoái, khi về Hong Kong tham gia sự kiện, Cổ Minh Hoa đã có buổi trả lời phỏng vấn với giới truyền thông. Anh cho biết, mặc dù những năm gần đây anh chủ yếu hoạt động nghệ thuật và kinh doanh tại Trung Quốc nhưng anh vẫn chưa chuyển hẳn sang Trung Quốc định cư, vợ con anh hiện vẫn sống ở Hồng Kông. Anh nói, khi nào Hồng Kông có công việc hoặc sự kiện, anh sẽ trở về để tham gia. 

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai

Tần Ngưu Chính Uy - nữ diễn viên sinh năm 1998 - từng hứng chịu nhiều tai tiếng khi được biết tới là bạn gái cũ của Ngô Diệc Phàm.

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Minh Hoa TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai

Mỹ nhân từng chịu tủi nhục vì tin đồn yêu Ngô Diệc Phàm công khai bạn trai

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới

Uông Tiểu Phi chia tay hotgirl Trương Dĩnh Dĩnh, đã có bạn gái mới

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream

'Mỹ nhân TVB từng thả chó cắn bạn' xuống sắc không nhận ra, bị chê kém duyên trên sóng livestream

'Hoàng tử nhạc pop' Trung Quốc Lưu Văn Chính gây bức xúc vì giả chết

'Hoàng tử nhạc pop' Trung Quốc Lưu Văn Chính gây bức xúc vì giả chết

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm bức xúc vì bị dùng ảnh quảng cáo mại dâm

'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' Cảnh Điềm bức xúc vì bị dùng ảnh quảng cáo mại dâm

Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' Huỳnh Dịch có bạn trai mới sau 2 lần ly hôn

Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' Huỳnh Dịch có bạn trai mới sau 2 lần ly hôn

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 56 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng