Có được sự nghiệp tiếng tăm, tài tử Lưu Đức Hoa thừa nhận là người may mắn

Dù là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa vẫn luôn khiêm tốn khi nói về bản thân.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lưu Đức Hoa thường khẳng định anh là người may mắn - dù ai cũng biết anh là một trong những nghệ sĩ vô cùng chăm chỉ của ngành giải trí Hong Kong. Lưu Đức Hoa đã nói về sự may mắn của anh: "Tôi là một chàng trai rất may mắn. Tôi có khả năng và tôi làm việc chăm chỉ, nhưng nhiều người khác cũng vậy. Đó là vấn đề ở đúng nơi, đúng thời điểm".

"Khi truyền hình phát triển mạnh nhất, tôi đã làm công việc truyền hình. Khi ngành công nghiệp điện ảnh Hong Kong đang ở đỉnh cao vào đầu những năm 1990, và khi ngành công nghiệp Cantopop đang hoạt động tốt, tôi đã ở đó" - Lưu Đức Hoa nói thêm. Nói về lý do tại sao việc trở thành một siêu sao đã không thay đổi con người mình, Lưu Đức Hoa cho biết: "Diễn xuất và ca hát là cách để giao tiếp với những người lớn lên cùng tôi. Tôi không thể bỏ rơi những người ủng hộ mình chỉ vì tôi đã kiếm đủ tiền để từ bỏ".

Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Anh được đánh giá là nghệ sĩ đa tài, thành công nhất trong Tứ đại Thiên vương. Tính đến nay Lưu Đức Hoa đã sở hữu hơn 100 album nhạc với gần 1.000 bài hát gồm nhiều bản hit nổi tiếng như Bến Thượng Hải, Đều trách anh, Những lời dối gian... Nhờ tham gia vào nhà đài TVB, Lưu Đức Hoa cũng đến gần hơn với khán giả châu Á. Nam tài tử gây ấn tượng trong các bộ phim Thập diện mai phục, Vô gian đạo, Thiên hạ vô tặc... Không chỉ là tài tử điện ảnh Hong Kong, Lưu Đức Hoa còn được đánh giá là nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất định ở châu Á. Anh từng đoạt 5 giải Nam diễn viên xuất sắc tại các giải thưởng điện ảnh uy tín như Kim Tượng (do Hong Kong tổ chức), giải Kim Mã (của Đài Loan). Hoạt động trong giới giải trí 40 năm, Lưu Đức Hoa được đánh giá là hình mẫu để thế hệ trẻ học hỏi cả về đạo đức và sự tận tụy với việc đóng phim. Theo truyền thông Hoa ngữ, Lưu Đức Hoa là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt, dù anh hoạt động nghệ thuật nhiều năm. Hồi tháng 7/2021, nam diễn viên Hong Kong có buổi trò chuyện với người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm 40 năm anh bắt đầu sự nghiệp. Có hơn 80 triệu người đã theo dõi buổi phát sóng. Dù danh tiếng khắp châu Á nhưng Lưu Đức Hoa rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cuộc hôn nhân nhiều năm của nam tài tử với tiểu thư Malaysia gốc Hoa luôn bị giấu kín trước truyền thông. Mãi đến năm 2009, Lưu Đức Hoa mới lần đầu cầm tay vợ - Chu Lệ Thiên xuất hiện trước ống kính. Năm 2012, cả hai đón con gái đầu lòng, đặt tên là Lưu Hướng Huệ. Ngoài được chú ý về diễn xuất, nam tài tử còn nổi tiếng là người cha ấm áp, yêu thương vợ con.

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