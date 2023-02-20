Than vãn bị mất quyền riêng tư khi tham gia chương trình thực tế, Xa Thị Mạn bị khán giả phản ứng

Sao quốc tế 20/02/2023 14:59

Xa Thị Mạn cho biết, cô từng có trải nghiệm không mấy vui vẻ khi tham gia chương trình thực tế. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô nên ngừng than vãn.

Mới đây, truyền thông đưa tin Xa Thi Mạn trở thành tâm điểm bàn tán vì phát ngôn gây tranh cãi. Trong chương trình Drool more than spray, nữ diễn viên cho biết từng bức bối vì show truyền hình thực tế theo phong cách giám sát.

"Thời điểm tôi ghi hình show có 30 máy quay đặt khắp nhà, giám sát 24/24h. Tôi không quen với điều đó. Việc bỗng dưng mất hết không gian riêng tư khiến tôi lúc nào cũng tự hỏi sao lại cần nhiều máy quay đến thế. Dù khó chịu, tôi vẫn phải thể hiện sao cho thật tự nhiên. Tôi phải diễn và đối phó với máy quay trong 2 tháng. Thật sự là khoảng thời gian đáng sợ và khó khăn”, Xa Thi Mạn chia sẻ.

Than vãn bị mất quyền riêng tư khi tham gia chương trình thực tế, Xa Thị Mạn bị khán giả phản ứng - Ảnh 1

Theo Xa Thi Mạn, cô từng gặp sự cố lộ khoảnh khắc nhạy cảm khi thay áo vì không nắm rõ máy quay ở khu vực nào. Vụ việc khiến nữ diễn viên sốc. Những ngày sau đó, cô cư xử dè dặt, hành động thận trọng để tránh lặp lại tình huống tương tự.

Trên mạng xã hội, một số khán giả thông cảm cho việc bị mất quyền riêng tư của Xa Thi Mạn. Song cũng có không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên cần chấp nhận yêu cầu nghề nghiệp, xem xét kỹ rủi ro trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào, chứ không phải nhận cát-xê rồi lại than vãn.

Than vãn bị mất quyền riêng tư khi tham gia chương trình thực tế, Xa Thị Mạn bị khán giả phản ứng - Ảnh 2

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, tại Hồng Kông. Cô bước chân vào giới giải trí với danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Nữ diễn viên sau đó ký hợp đồng với TVB (Hồng Kông) và được nhà đài lăng xê.

Dù không được đào tạo bài bản, thậm chí chưa từng học qua lớp diễn xuất trước khi bước chân vào làng giải trí nhưng Xa Thi Mạn, bằng chính nỗ lực của bản thân, đã tự trau dồi và khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí. Đến nay, cô được xem là một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất của Hồng Kông. Những bộ phim gắn liền với danh tiếng của Xa Thi Mạn gồm Thâm cung nội chiến, Phụng hoàng lâu, Cung tâm kế...

Năm 2018, bộ phim Diên Hy công lược gây sốt khắp châu Á giúp Xa Thi Mạn trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục. Theo một nguồn tin thân cận, Xa Thi Mạn là một trong những diễn viên Hồng Kông được trả cát-sê cao nhất tại đại lục. Cô được cho rằng nhận mức thù lao 5 triệu nhân dân tệ để vào vai Nhàn Phi trong Diên Hy công lược.

Theo truyền thông Hồng Kông, Xa Thi Mạn hiện sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD nhờ việc đóng phim và kinh doanh bất động sản. Ước tính, hiện tại nữ diễn viên nổi tiếng sở hữu tài sản hơn 100 triệu USD (khoảng 2400 tỷ đồng). Cuộc sống giàu có của Xa Thi Mạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nữ diễn viên hiện đã 48 tuổi và nằm trong hội "chị đẹp" nói "không" với hôn nhân. Trong quá khứ, cô từng hò hẹn với nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng các mối tình dang dở này đều không có cái kết trọn vẹn, khiến chị đẹp của làng giải trí xứ hương cảng quyết định tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

 

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Từ khóa:   Xa Thị Mạn TVB sao Hong Kong sao Hoa ngữ Cbiz

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