'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ đâm đơn kiện những người tung tin đồn xung quanh scandal lộ ảnh nóng

Sao quốc tế 21/02/2023 11:49

Trước những tin đồn gây xôn xao mạng xã hội, phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã tuyên bố khởi kiện những cá nhân phát tán thông tin sai sự thật về nam diễn viên.

Ngày 13/2, giới giải trí Hoa ngữ chấn động khi nam diễn viên sinh năm 2000 Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với hot girl mạng Hồ Diệc Lâm. Đáng nói hơn, con trai của đạo diễn Trần Khải Ca còn bị nghi ngờ vẫn có quan hệ tình ái với người đã có gia đình. 

'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ đâm đơn kiện những người tung tin đồn xung quanh scandal lộ ảnh nóng - Ảnh 1
Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với hotgirl mạng Hồ Diệc Lâm. Ảnh: Internet

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Trần Phi Vũ phải thừa nhận anh là nhân vật chính trong loạt ảnh giường chiếu với Hồ Diệc Lâm. Điều duy nhất Trần Phi Vũ cố gắng thanh minh là khẳng định cả hai quen nhau khi đang trong trạng thái độc thân. Như vậy, Trần Phi Vũ vẫn không vi phạm đạo đức, không phải kẻ ngoại tình phá vỡ hôn nhân của người khác.

Tuy nhiên, dù không vi phạm đạo đức, Trần Phi Vũ lại vướng vào lỗi lầm khác là liên lạc riêng với người hâm mộ và có quan hệ tình ái với fan của mình. Bởi trước đó, Hồ Diệc Lâm là người hâm mộ nổi tiếng trong cộng đồng fan của Trần Phi Vũ. 

Chưa dừng lại ở đó, nam diễn viên còn bị tố là có quan hệ bất chính với nhiều cô gái, làm tiểu tam, lộ ảnh nóng, bắt ép phá thai...

'Thái tử Cbiz' Trần Phi Vũ đâm đơn kiện những người tung tin đồn xung quanh scandal lộ ảnh nóng - Ảnh 2

Đối với những tin đồn này, phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã có văn bản tuyên bố kiện những đối tượng tin tin đồn thất thiệt. "Gần đây lợi dụng vấn đề riêng tư của Trần Phi Vũ bị lộ, một bộ phận đối tượng đã thừa dịp đăng tải nhiều thông tin sai sự thật nghiêm trọng ảnh hưởng đến Trần Phi Vũ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó có những ngôn từ như nam tiểu tam, tuyển phi, có quan hệ nam nữ bất chính với nữ makeup nào đó, phá thai, thuê khách sạn dài hạn ở Thượng Hải... Thậm chí còn phát tán ảnh chụp màn hình không phải của Trần Phi Vũ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trần Phi Vũ", phòng làm việc cho biết.

"Đối với những chủ thể đã phát tán thông tin có thể xem như là phỉ báng Trần Phi Vũ, phòng làm việc sẽ tích cực thông qua luật sự bảo vệ quyền lợi. Sau đây sẽ là tiến trình xử lý và thu thập chứng cứ các vụ kiện bảo vệ quyền lợi của phòng làm việc".

Vì dính vào bê bối đời tư, Trần Phi Vũ đã đánh mất 210.000 lượt theo dõi chỉ trong một ngày. Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lâu năm, có tiếng nói trong cộng đồng fan quay lưng với nam diễn viên. Trên mạng xã hội, Trần Phi Vũ hứng chịu nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng.

Mặt khác, một số thương hiệu như sữa chua An Mộ Hy hay hãng thời trang Dior đã ẩn các bài viết liên quan tới Trần Phi Vũ. Đây là dấu hiệu cho thấy đối tác cũng e ngại danh tiếng xấu của con trai Trần Khải Ca sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của thương hiệu và cho thấy sự xuống dốc về giá trị thương mại của nam diễn viên.

 

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