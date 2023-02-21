Con gái của 'đả nữ' Hong Kong Hồ Tuệ Trung bị miệt thị ngoại hình

Dù vậy, cô gái 23 tuổi bị nhiều bình luận chê bai, miệt thị vóc dáng. Nhiều người so sánh Hà Gia Trân với mẹ cô thời trẻ, nhận xét cô "thua xa mẹ".

Truyền thông Hong Kong đưa tin, đầu năm nay con gái "đả nữ" Hồ Tuệ Trung sử dụng mạng xã hội, dự định trở thành blogger về thời trang , làm đẹp . Hà Gia Trân đăng một số bài viết về cách phối đồ cho người mập.

Hà Gia Trân cho rằng mỗi người đều có điểm không hoàn hảo, nhưng cần nghĩ thoáng để cuộc sống nhẹ nhõm hơn. Cô viết: "Học cách chấp nhận rất quan trọng. Bạn đừng nên hoài nghi, phủ nhận bản thân vì một điều nhỏ. Đừng vì câu nói của người khác mà hạ thấp giá trị của mình. Có rất nhiều định nghĩa về cái đẹp".

Gia Trân cho biết không buồn phiền vì ngoại hình, động viên những người có vóc dáng như mình: "Bạn hãy cứ mạnh dạn làm điều mình thích, mặc những gì mình thích, yêu thương bản thân luôn là điều lãng mạn nhất".

Hà Gia Trân từng làm việc ở đài TVB, hiện làm lĩnh vực marketing ở công ty khác. Cô là con gái duy nhất của Hồ Tuệ Trung và chính trị gia Hong Kong Hà Chí Bình.

Hồ Tuệ Trung (trái) bên con gái Gia Trân. Ảnh: Internet

Hồ Tuệ Trung sinh ra ở Đài Long nhưng danh tiếng của cô chỉ thực sự nổi tiếng sau khi đến Hong Kong đóng phim. Người đẹp được liệt vào hàng ngũ đả nữ màn bạc với sự thành công của bộ phim Bá vương hoa. Ngoài ra, cô còn có nhiều bộ phim xuất sắc khác như Đàm phán Trùng Khánh, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tân truyện, Trung Hoa cảnh hoa.

Ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí, Hồ Tuệ Trung đã được ví là phiên bản thứ hai của Lâm Thanh Hà. Tuy nhiên, bà không muốn núp sau cái bóng thành công của mỹ nữ họ Lâm mà nỗ lực hết mình, khẳng định năng lực và danh tiếng của bản thân là một trong những nữ thần kungfu xuất sắc nhất màn ảnh Hong Kong. Bà còn là dì của nữ diễn viên Tôn Lệ.

Hồ Tuệ Trung thời trẻ. Ảnh: Internet

Xinh đẹp và nổi tiếng, năm 1998, Hồ Tuệ Trung kết hôn với tiến sĩ Hà Chí Bình và nhanh chóng hạ sinh con gái Hà Gia Trân. Cuộc sống của bà hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên cũng rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, đến năm 2017, chồng của Hồ Tuệ Trung bị bắt tại vì hối lộ quan chức châu Phi, có thể nhận án phạt lên tới 20 năm. Nữ diễn viên 61 tuổi phải vất vả bán biệt thự để trả phí thuê luật sư tài giỏi giúp đỡ chồng. Bà còn nhờ những người thân quen viết thư xin cầu giảm án cho chồng.

Hồ Tuệ Trung chia sẻ sau khi chồng cô bị bắt, gia đình thiếu trụ cột kinh tế và tinh thần. Bạn bè vì sợ liên lụy cũng không ai chịu vươn tay giúp đỡ. Nữ diễn viên và con gái rất đau khổ, bà từng nghĩ đến việc tự tử.