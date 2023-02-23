Thêm một nam thần Trung Quốc bị 'phong sát', đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật

Diễn viên Châu Tuấn Vỹ vướng lệnh cấm phát ngôn trên mạng xã hội do vi phạm pháp luật. Đây là nghệ sĩ thứ ba của Trung Quốc bị chặn đứng tương lai nghệ thuật trong vòng một tháng.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ đã bị cấm phát ngôn trên trang cá nhân Weibo với lý do có hành vi trái pháp luật. Đầu tháng 2, hai nữ nghệ sĩ Xuân Hạ và Trần Du Tiệp cũng bị "phong sát" với lý do tương tự. Theo Sina, Châu Tuấn Vỹ từng đăng hình ảnh tờ giấy trắng, được cho là ủng hộ hoạt động biểu tình của sinh viên Đại học Nam Kinh đòi dỡ bỏ các chính sách phong tỏa chống dịch Covid-19. Hành động của Nam diễn viên bị cho là kích động dư luận trong thời điểm dịch bệnh tái bùng phát mạnh ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, trong một show giải trí mới tham gia, nam diễn viên Lưu ly cũng có những phát biểu nhạy cảm về chính trị.

Với động thái mới của các cơ quan quản lý nghệ thuật, Châu Tuấn Vỹ ngầm bị cấm sóng và là nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức. Sẽ khó có nhà đầu tư nào dám mạo hiểm mời anh tham gia dự án. Đây là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp mới khởi sắc của nam diễn viên sinh năm 1995. Châu Tuấn Vỹ. Ảnh: Weibo Hiện tại, Châu Tuấn Vỹ còn một số tác phẩm chưa lên sóng như vai phụ trong Ninh an như mộng, vai khách mời trong Dữ phượng hành, nhiều khả năng đoàn phim sẽ phải tìm biện pháp thay thế nam diễn viên.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi sự nghiệp Châu Tuấn Vỹ sớm đóng lại trong khi trước đó anh được đánh giá là nam thần thực sự ngoài đời với học vấn cao, chung thủy, nhiều tài lẻ. Châu Tuấn Vỹ (sinh năm 1995) từng tham gia nhiều chương trình giải trí của Trung Quốc trước khi đóng phim. Ngoài đời, nam diễn viên nổi danh học giỏi, tốt nghiệp hai chuyên ngành Xã hội học và Tâm lý học của Đại học McGill - ngôi trường được mệnh danh là "Harvard của Canada". Bên cạnh đó, anh còn không ngần ngại công khai việc mình kết hôn sớm ở tuổi 22. Vợ của Châu Tuấn Vỹ là mối tình đầu, cũng là bạn cùng lớp của anh. Với ngoại hình nổi bật và thành tích học tập tốt, Châu Tuấn Vỹ được coi là hình ảnh thực của các "nam thần học bá" (điển trai học giỏi) bước ra từ trong tiểu thuyết. Châu Tuấn Vỹ bắt đầu hoạt động nghệ thuật năm 2017. Anh được biết đến qua các bộ phim như Lưu ly, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, Bất cẩn nhặt được tình yêu. Năm 2022, Châu Tuấn Vỹ dần được giao vai nam chính trong loạt phim chiếu mạng như Sau khi gặp được anh, Bây giờ mình gặp nhau đi.

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