Từ Hy Viên chính thức lên tiếng tin đồn chồng cuỗm tiền bỏ trốn về Hàn Quốc

Bài viết còn kèm theo hình ảnh được cho là Từ Hy Viên nằm viện. Tin tức Từ Hy Viên bị chồng Hàn Quốc lừa tình, lừa tiền đứng đầu lượt đọc và bàn luận trên mạng xã hội.

Tối 21/2, showbiz Trung Quốc xôn xao trước thông tin Từ Hy Viên lên cơn động kinh, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê do DJ Koo cuỗm 220 triệu NDT rồi bỏ trốn.

Không chỉ mình đại diện của Từ Hy Viên lên tiếng, chồng cô - DJ Koo - cũng lần đầu tiên công khai lý lịch tư pháp cá nhân, cho thấy anh không có tiền án tiền sự, không lừa đảo ai. Anh hiện ở Đài Loan, không "đi công tác" như tin đồn. Tình cảm giữa hai người vẫn tốt đẹp.

Đại diện của Từ Hy Viên trả lời truyền thông Đài Loan chiều 22/2 nói: "Tin tức là giả. Ai có con mắt tinh tường đều biết những thông tin đó là thêu dệt, nhằm mục đích thu hút chú ý. Mọi người không nên để bị lừa bởi những thứ như vậy. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình".

Truyền thông cho biết, hình ảnh tiều tụy của Từ Hy Viên thực chất là ảnh cũ nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên được hộ lý giúp gội đầu năm 2015. Thời điểm đó, Từ Nhược Tuyên là sản phụ cao tuổi. Vì sức khỏe không tốt, cô phải nằm bất động gần một tuần.

Bên cạnh đó, giới truyền thông nhận định Từ Hy Viên sẽ không cất giữ tài sản hàng chục triệu USD dưới dạng tiền mặt ở nhà vì tiềm ẩn nhiều rủi ro và không sinh lời.

"Có quá nhiều sơ hở và điểm vô lý trong tin đồn về hôn nhân của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup", QQ bình luận.

Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3/2022, sau khi nối lại quan hệ từ năm 2021. Sau đó, DJ Koo từ Hàn Quốc sang Đài Loan hội ngộ vợ. Ban đầu, nhà vợ không thoải mái với anh. Tuy nhiên, vài tháng ngắn ngủi đã khiến thái độ của mẹ Từ Hy Viên dành cho con rể mới thay đổi. DJ Koo nói về tình yêu của mình với báo chí Đài Loan: "Tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ trở nên bền chặt và ý nghĩa hơn".

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm 2021, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng.