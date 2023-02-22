Từ Hy Viên chính thức lên tiếng tin đồn chồng cuỗm tiền bỏ trốn về Hàn Quốc

Sao quốc tế 22/02/2023 21:23

Mỹ nhân "Vườn sao băng" đã lên tiếng sau khi hàng loạt thông tin tiêu cực bủa vây cuộc sống cô và chồng mới DJ Koo.

Tối 21/2, showbiz Trung Quốc xôn xao trước thông tin Từ Hy Viên lên cơn động kinh, phải nhập viện điều trị trong tình trạng hôn mê do DJ Koo cuỗm 220 triệu NDT rồi bỏ trốn.

Bài viết còn kèm theo hình ảnh được cho là Từ Hy Viên nằm viện. Tin tức Từ Hy Viên bị chồng Hàn Quốc lừa tình, lừa tiền đứng đầu lượt đọc và bàn luận trên mạng xã hội.

Từ Hy Viên chính thức lên tiếng tin đồn chồng cuỗm tiền bỏ trốn về Hàn Quốc - Ảnh 1

Đại diện của Từ Hy Viên trả lời truyền thông Đài Loan chiều 22/2 nói: "Tin tức là giả. Ai có con mắt tinh tường đều biết những thông tin đó là thêu dệt, nhằm mục đích thu hút chú ý. Mọi người không nên để bị lừa bởi những thứ như vậy. Trong tương lai, chúng tôi sẽ sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền lợi của mình".

Không chỉ mình đại diện của Từ Hy Viên lên tiếng, chồng cô - DJ Koo - cũng lần đầu tiên công khai lý lịch tư pháp cá nhân, cho thấy anh không có tiền án tiền sự, không lừa đảo ai. Anh hiện ở Đài Loan, không "đi công tác" như tin đồn. Tình cảm giữa hai người vẫn tốt đẹp.

Truyền thông cho biết, hình ảnh tiều tụy của Từ Hy Viên thực chất là ảnh cũ nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên được hộ lý giúp gội đầu năm 2015. Thời điểm đó, Từ Nhược Tuyên là sản phụ cao tuổi. Vì sức khỏe không tốt, cô phải nằm bất động gần một tuần.

Bên cạnh đó, giới truyền thông nhận định Từ Hy Viên sẽ không cất giữ tài sản hàng chục triệu USD dưới dạng tiền mặt ở nhà vì tiềm ẩn nhiều rủi ro và không sinh lời. 

"Có quá nhiều sơ hở và điểm vô lý trong tin đồn về hôn nhân của Từ Hy Viên và Koo Jun Yup", QQ bình luận.

Từ Hy Viên chính thức lên tiếng tin đồn chồng cuỗm tiền bỏ trốn về Hàn Quốc - Ảnh 2

Từ Hy Viên và DJ Koo bất ngờ thông báo kết hôn hôm 8/3/2022, sau khi nối lại quan hệ từ năm 2021. Sau đó, DJ Koo từ Hàn Quốc sang Đài Loan hội ngộ vợ. Ban đầu, nhà vợ không thoải mái với anh. Tuy nhiên, vài tháng ngắn ngủi đã khiến thái độ của mẹ Từ Hy Viên dành cho con rể mới thay đổi. DJ Koo nói về tình yêu của mình với báo chí Đài Loan: "Tình yêu của chúng tôi sẽ chỉ trở nên bền chặt và ý nghĩa hơn".

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Cô và doanh nhân người Bắc Kinh Uông Tiểu Phi chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm 2021, hai con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, cô không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con.

DJ Koo tên thật là Koo Jun Yup, là nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon... Anh hiện hoạt động với tư cách là một DJ và có thương hiệu thời trang riêng.

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi

Vốn sở hữu gương mặt baby đáng yêu với nét đẹp thanh thoát, luôn tươi cười và đầy năng lượng, nhưng giờ đây gương mặt của Tiết Khải Kỳ đã khác xưa.

Xem thêm
Từ khóa:   Từ Hy Viên DJ Koo Uông Tiểu Phi chồng mới Từ Hy Viên sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư tiết lộ lý do ở ẩn, dự định trở lại showbiz sau 15 năm

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ lý do chia tay bạn trai

'Nữ thần thanh xuân' Thẩm Nguyệt tiết lộ lý do chia tay bạn trai

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Lương Triều Vỹ biết ơn khi có vợ làm quản lý: 'Gia Linh biết chính xác những gì tôi thích'

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

Sau 2 năm ly hôn chồng bác sĩ, Chung Hân Đồng hiện sống ra sao?

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới