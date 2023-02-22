'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi

Sao quốc tế 22/02/2023 13:24

Vốn sở hữu gương mặt baby đáng yêu với nét đẹp thanh thoát, luôn tươi cười và đầy năng lượng, nhưng giờ đây gương mặt của Tiết Khải Kỳ đã khác xưa.

"Thuần khiết và quyến rũ, luôn tươi cười, đầy năng lượng" là từ hoàn hảo để miêu tả về Tiết Khải Kỳ. Gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu khiến khán giả cảm thấy khí chất của cô hoàn toàn khác biệt so với những ngôi sao Hong Kong khác. 

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi - Ảnh 1
'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi - Ảnh 2
Vẻ ngọt ngào trẻ trung như thiếu nữ đã trở thành biểu tượng của Tiết Khải Kỳ. Ảnh: Internet

Công chúng thường nhớ tới người đẹp Hong Kong với vai trò bạn gái cũ của con trai Thành Long – Phòng Tổ Danh. Tuy nhiên cả hai chia tay không lâu sau đó, thậm chí Phòng Tổ Danh còn mập mờ ám chỉ Tiết Khải Kỳ ngoại tình với nam ca sĩ Phương Đại Đồng.

Năm 2008, bố Tiết Khải Kỳ vướng vào nợ nần, đồng thời những tin đồn xung quanh chuyện tình ái khiến cô bị trầm cảm nặng. Cô chia sẻ đã có lúc định tự tử bằng cách uống rượu và thuốc ngủ.

May mắn người bạn thân Phương Đại Đồng đã nói chuyện với cô suốt đêm và kéo cô khỏi cánh cửa tử thần. Tiếc rằng 2 ngôi sao chỉ là bạn bè thân thiết, về phía Tiết Khải Kỳ khẳng định hiện vẫn độc thân. 

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi - Ảnh 3
"Thuần khiết và quyến rũ, luôn tươi cười, đầy năng lượng" là từ hoàn hảo để miêu tả về Tiết Khải Kỳ. Ảnh: Internet

Những năm gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1981 chuyển hướng hoạt động nghệ thuật sang thị trường Trung Quốc. Sau khi góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3, tên tuổi của Tiết Khải Kỳ càng thêm tỏa sáng.

Mới đây, cô lại tham gia chương trình truyền hình thực tế khác Lớp học siêu việt vô hạn, dù đã ngoài 40 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn giữ dáng và giữ gìn nhan sắc khá tốt với làn da căng mịn và tươi sáng.

Kể từ khi sang Trung Quốc phát triển, ngoại hình của tiết Khải Kỳ ngày càng thay đổi và mỗi lần thay đổi đều khiến khán giả cảm thấy bất ngờ.

Vốn sở hữu gương mặt baby đáng yêu với nét đẹp thanh thoát, luôn tươi cười và đầy năng lượng, khiến khán giả cảm thấy khác biệt so với những ngôi sao Hong Kong khác, nhưng giờ đây gương mặt của Tiết Khải Kỳ đã khác xưa.

Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ nhiều ảnh chụp trên mạng xã hội. Trong ảnh, có thể thấy ngoại hình của cô luôn thay đổi, từ gương mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu ban đầu, nay đã chuyển sang hình chữ V với chiếc mũi cao và thẳng như cầu trượt.

'Người đẹp baby' Tiết Khải Kỳ khiến dân tình choáng váng với gương mặt liên tục thay đổi - Ảnh 4
Gương mặt của Tiết Khải Kỳ liên tục thay đổi kể từ khi sang Trung Quốc phát triển. Ảnh: Internet

Sự thay đổi trên khuôn mặt của Tiết Khải Kỳ không nhận được sự ủng hộ và đón nhận của khán giả Trung Quốc, nhiều người cho rằng có thể cô đã chỉnh sửa nhan sắc, giờ đây trông có nét giống với sao nữ Trung Quốc Phạm Băng Băng nên đã đặt cho cô biệt danh là "Phạm Băng Băng phiên bản 2.0".

Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng Tiết Khải Kỳ đã chỉnh sửa nhan sắc quá mức và khẳng định phiên bản gốc của cô trước đây là đẹp nhất.

 

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Từ khóa:   Tiết Khải Kỳ Phòng Tổ Danh Thành Long sao Hong Kong sao Hoa ngữ

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