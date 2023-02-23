Ngu Thư Hân bị nam đạo diễn tai tiếng quấy rối ngay tại phim trường, fan nàng tiểu hoa đán 'nóng mặt'

Hành động của nam đạo diễn với Ngu Thư Hân gây tranh cãi.

Trong những hình ảnh hậu trường mới của bộ phim cổ trang sắp ra mắt Vân Chi Vũ do thợ săn ảnh ghi lại được cho thấy Ngu Thư Hân và đạo diễn Quách Kính Minh đang ngồi gần nhau để thảo luận về các cảnh quay. Quách Kính Minh và Ngu Thư Hân trên phim trường. Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều gây ra tranh cãi lại là hành động đầy nghi vấn của Quách Kính Minh. Anh bất ngờ đặt tay lên đùi Ngu Thư Hân. Đạo diễn luồn tay vào bên trong chiếc găng tay sưởi ấm trên đùi Ngu Thư Hân, xoa qua xoa lại rồi rút tay ra. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Quách Kính Minh rời đi và vẻ mặt của Ngu Thư Hân trông khá khó xử.

Ngu Thư Hân lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường. Ảnh: Internet Loạt ảnh hiện tại đang được chia sẻ trên Weibo và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Một số người bất bình trước hành vi như quấy rối của Quách Kính Minh đối với nàng tiểu hoa 9X. Dù cho đó chỉ là hành động vô thức nhưng khi bị chụp, quay lại thì không thể không gây xôn xao dư luận. Mặt khác, có ý kiến cho rằng không nên quá gắt gao với tương tác của vị đạo diễn. Theo trang Sohu, trường quay buổi đêm rất lạnh, Ngu Thư Hân cũng ngồi rầu rĩ một chỗ nên có lẽ Quách Kính Minh chỉ đang quan tâm đến diễn viên của phim mình mà thôi. Việc để lại bao tay sưởi ấm cũng là hành động cho thấy tình cảm, lòng tốt của đạo diễn. Song, hành động xoa nắn kia vẫn khó có thể thanh minh được.

Quách Kính Minh - đạo diễn 8X tai tiếng bậc nhất Cbiz. Ảnh: Internet Quách Kính Minh là một trong số những đạo diễn 8X có tiếng của Cbiz, song không kém phần thị phi. Bên cạnh những phát ngôn gây sốc mỗi lần ra phim, anh cũng có thời gian dài bị tẩy chay, ghét bỏ và thậm chí hạn chế hoạt động do scandal đạo văn. Hiện tại Quách Kính Minh trở lại với truyền hình, lựa chọn dự án cổ trang Vân Chi Vũ để làm bàn đạp. Bộ phim Vân Chi Vũ do cặp đôi Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đảm nhận vai chính. Dù phim chưa ra mắt nhưng đã khiến người xem mong chờ và háo hức trước phản ứng hóa học của cả hai trong phim.

'Đệ nhất mỹ nhân TVB' Lê Tư dạy con sống tiết kiệm dù giàu 'nứt đố đổ vách' Lê Tư không chủ trương để con hưởng thụ giàu sang, mong muốn trẻ kế thừa tinh thần dù gặp khó khăn cũng không bao giờ bỏ cuộc của mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngu-thu-han-bi-nam-ao-dien-tai-tieng-quay-roi-ngay-tai-phim-truong-fan-nang-tieu-hoa-an-nong-mat-558984.html