Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử, chồng trẻ lo lắng cả đêm vì sợ vợ không tỉnh lại nữa

Sao quốc tế 23/02/2023 21:31

Sống hơn 40 năm trên đời nhưng chỉ đến khi ông xã phát hiện Trần Kiều Ân mới biết mình mắc chứng bệnh đặc biệt.

Trong chương trình tạp kĩ Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ, Trần Kiều Ân và chồng Alan (Tằng Vỹ Xương) được mời tham gia với tư cách là khách mời. Trong chương trình, Tằng Vỹ Xương đã tiết lộ thói quen xấu của vợ đó là thường hay ngáy khi ngủ.

Nữ diễn viên 43 tuổi cảm thấy xấu hổ, trong khi khán giả được một phen bật cười. Rốt cuộc, “Nữ hoàng phim thần tượng xừ Đài” cũng ngủ ngáy.

Trần Kiều Ân cũng không trốn tránh và tiết lộ bí mật về tình trạng sức khỏe. Bất cứ khi nào màn đêm buông xuống là Trần Kiều Ân ngủ thiếp trên giường, cô sẽ ngáy rất to mà không nhận ra. Theo lời của người chồng Alan, đó là khuôn mặt ngọt ngào phát ra âm thanh như khủng long.

Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử, chồng trẻ lo lắng cả đêm vì sợ vợ không tỉnh lại nữa - Ảnh 1

Chuyện này thực ra là quá bình thương ở mỗi người, nhưng điều đáng sợ nhất là Trần Kiều Ân thường bị mất hơi đột ngột khi đang ngáy. Giống như trong phim, nếu bạn đặt tay lên mũi cô ấy, bạn sẽ không cảm thấy hơi thở nào cả. Tình trạng này hầu như diễn ra hàng đêm.

Tằng Vỹ Xương dường như hoảng loạn cả đêm vì phát hiện vợ mình bị như vậy. Anh sợ đối phương ngủ say sẽ xảy ra tai nạn, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. 

Cảm thấy tình trạng sức khỏe có nguy cơ lớn, Trần Kiều Ân đến bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ đánh giá trường hợp của cô hiếm gặp bởi căn bệnh này thường gặp ở người béo phì. Không chỉ vậy, kết quả kiểm tra sóng não cũng cho thấy tình trạng ngưng thở của ngôi sao xứ Đài rất nghiêm trọng. Cô ngưng thở khoảng 25 lần một giờ, mỗi lần từ 50 giây trở lên.

Sau khi tham khảo bác sĩ, nữ diễn viên quyết định làm phẫu thuật cổ họng. Trần Kiều Ân cho biết cô gần như không thể nói trong 2 tuần, và không được ăn thực phẩm cứng trong một tháng. Hiện, người đẹp đã tạm biệt "tiếng ngáy như khủng long", trả lại giấc ngủ bình yên cho ông xã Alan khi không phải nơm nớp canh chừng cô mỗi đêm.

Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử, chồng trẻ lo lắng cả đêm vì sợ vợ không tỉnh lại nữa - Ảnh 2

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm...

Tháng 3/2022, cô đăng ký kết hôn với Alan (Tằng Vỹ Xương). Alan kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, có xuất thân gia thế và sở hữu khối gia sản lớn ở Malaysia. Đến nay, cả hai vẫn chưa lên kế hoạch tổ chức đám cưới.

Trên show Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ, Trần Kiều Ân chia sẻ lý do chần chừ tổ chức hôn lễ vì ngại phiền hà, không thể chu toàn mọi việc. Theo nữ diễn viên, cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân và một lễ cưới rườm rà có thể phá hỏng không khí này.

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