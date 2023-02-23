Chỉ một câu nói, Trần Nghiên Hy cho thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trần Hiểu

Mỗi khi nhắc tới ông xã, nữ diễn viên không giấu được nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Cô nói: "Ảnh đại diện WeChat của tôi và anh ấy có liên quan đến nhau. Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân rất tốt, thậm chí còn tốt hơn tôi tưởng tượng".

Gần đây, Trần Nghiên Hy đã tham gia một chương trình tạp kỹ và có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với Trần Hiểu .

Nếu như muốn gọi đồ ăn ngoài, Trần Hiểu sẽ nhờ bà xã giúp đỡ. Thậm chí, nam tài tử còn không biết sử dụng máy pha cà phê trong nhà, chính vì vậy Trần Nghiên Hy luôn cố gắng giúp ông xã nhiều nhất có thể.

Trần Nghiên Hy bày tỏ Trần Hiểu rất nỗ lực trong công việc và có kỹ năng diễn xuất tốt, song anh lại là người không giỏi về kỹ năng sống.

Ngoài ra, Trần Nghiên Hy cũng là người nắm giữ tài chính của gia đình. Cô chia sẻ, trước khi kết hôn Trần Hiểu là một người rất lãng mạn, nhưng hiện tại thì không còn như trước.

Khi đề cập tới việc "tình yêu cần được bày tỏ", người đẹp tiết lộ rằng cô luôn nói "ông xã, em yêu anh" hầu như mỗi ngày với Trần Hiểu.

Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy kết hôn năm 2016 sau khi cùng hợp tác trong Thần điêu đại hiệp và hiện có bé trai Tiểu Tinh Tinh 5 tuổi. Trong 7 năm kết hôn, cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng nên vướng tin đồn hôn nhân lục đục, bất hòa. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn cho thấy họ hạnh phúc bên nhau giữa showbiz đầy thị phi.

Trần Hiểu sinh năm 1987, là diễn viên, ca sĩ người Trung Quốc. Năm 2013, anh vào vai Lâm Bình Chi trong phim truyền hình Tân Tiếu ngạo giang hồ và được nhận giải thưởng Thần tượng phim truyền hình được yêu thích nhất. Gần đây nhất, anh hợp tác cùng Lưu Diệc Phi trong Mộng hoa lục và có thành tích về số liệu, truyền thông ấn tượng năm 2022.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, là diễn viên, ca sĩ người Đài Loan, được biết đến với vai chính trong phim điện ảnh Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Ngoài ra, cô cũng tham gia các tác phẩm khác như: Thần điêu đại hiệp, Nghe nói, Linh hồn của bánh mì,... Những năm gần đây, tên tuổi của Trần Nghiên Hy chìm dần và vị thế không còn được như xưa.

Sự nghiệp không như ý, song cuộc sống hôn nhân của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy được nhiều người ngưỡng mộ. Theo Sina, bí quyết hạnh phúc của họ là việc Trần Nghiên Hy sẵn lòng lùi về sau, trở thành hậu phương vững chắc để ông xã lăn xả trên phim trường.