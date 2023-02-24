Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Trong bức ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi nghiêng, để lộ gương mặt bị "nọng cằm", thân trên mập lên rất nhiều. Vóc dáng của cô được nhận xét "rất giống người đang mang thai".

Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình lọt vào ống kính của một Vlogger nước ngoài, khi người này ghi hình tại một tuần lễ thời trang quốc tế. Sau khi bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, tên "Địch Lệ Nhiệt Ba" trở nên hot trên Weibo.

Thời gian gần đây, nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba có bầu liên tục trở thành đề tài ồn ào trên các báo. Nhiều người tò mò liệu mỹ nhân Tân Cương có thực sự mang thai hay không. Dù phía Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhiều lần phủ nhận nhưng không phải ai cũng tin vào chuyện này.

Một số nguồn tin sau đó cho hay, Địch Lệ Nhiệt Ba và bạn trai Hoàng Cảnh Du sang nước ngoài từ đầu năm nay, sau đó ở lại đó dưỡng thai. Vài người nói họ từng tình cờ gặp Địch Lệ Nhiệt Ba trong bảo tàng Louvre ở Pháp.

Mới đây, phía đại diện của Địch Lệ Nhiệt Ba vừa lên tiếng và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm đối những người tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của cô. Nhưng trong thông báo, phía đại diện lại có phát ngôn chung chung và không hề nói rõ lý do kiện người tung tin. Chuyện này khiến khán giả mơ hồ.

Gần đây, một số khán giả phát hiện ra, dịp Tết Nguyên đán, công ty của diễn viên đăng ảnh chúc mừng năm mới, tuy nhiên bộ ảnh này được chụp từ lâu, không phải là ảnh mới.

Trong những bức ảnh được tung ra gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ đăng ảnh chụp phần trên cơ thể, còn những bức ảnh toàn thân cũng là ảnh cũ, hoặc khéo léo che chắn bụng bằng túi.

"Mỹ nhân Tân Cương" lộ vẻ ngoài như mẹ bầu. Ảnh: Internet

Hơn thế, có tin đồn cho rằng cha của đứa bé chính là Hoàng Cảnh Du. Thời quá khứ, cả hai từng nhiều lần bị đồn đang quen nhau nhưng chưa từng thừa nhận. Sau chuyện này, tin đồn lại tiếp tục lan truyền.

Tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba hẹn hò với Hoàng Cảnh Du xuất hiện từ năm 2020, khi họ hợp tác trong phim Hạnh phúc trong tầm tay. Hai ngôi sao sinh năm 1992 lộ nhiều bằng chứng quan hệ thân mật.

Sina từng tung hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du thuê chung vệ sĩ. Theo Sina, cả hai có chung một stylist. Trên phim trường, họ cũng có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Hồi tháng 10/2020, hai diễn viên sinh năm 1992 còn bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là nữ diễn viên 9X hàng đầu giới giải trí Hoa ngữ. Người đẹp được hàng triệu chàng trai Trung Quốc ngưỡng mộ. Người đẹp được biết tới qua các tác phẩm như Người tình kim cương, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư, Nghìn lẻ một đêm, Liệt hỏa như ca...