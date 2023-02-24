Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con

Sao quốc tế 24/02/2023 13:01

Akira vốn có sự nghiệp ổn định và là thần tượng hàng đầu ở showbiz Nhật. Tuy nhiên vì Lâm Chí Linh, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để theo vợ về Đài Loan.

Mới đây, truyền thông đưa tin nam ca sĩ Akira - chồng Lâm Chí Linh - tham gia show truyền hình của MC Từ Hy Đệ (Tiểu S). Akira cho biết cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi cưới được người đẹp xứ Đài. "Tiểu Linh Linh (tên thân mật Akira gọi Lâm Chí Linh - PV) rất hoàn hảo. Tôi biết ơn vì lấy được người vợ tuyệt sắc, tài giỏi như cô ấy", nam ca sĩ Nhật Bản khen bà xã.

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con - Ảnh 1
Lâm Chí Linh và ông xã Akira. Ảnh: Internet

Theo Akira, anh có mối nhân duyên tiền định với Lâm Chí Linh. Sau khi hợp tác trong vở kịch Xích Bích: Ái, họ duy trì tình bạn thân thiết suốt 8 năm.

Tình cảm của họ chỉ phát triển khi Lâm Chí Linh gặp biến cố mất người thân. Nữ nghệ sĩ gọi điện tâm sự và khóc suốt đêm với anh. Cho đến khi Lâm Chí Linh ngủ thiếp đi, Akira cũng không cúp máy. Sau ngày hôm đó, họ chính thức hẹn hò và đi đến hôn nhân.

"Chúng tôi yêu muộn, nhưng tôi và Chí Linh hứa sẽ bên nhau, chăm sóc cho nhau đến hết cuộc đời", Akira chia sẻ.

Đầu năm nay, chồng Lâm Chí Linh thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật với nhóm EXILE ở Nhật Bản, chuyển sang Đài Loan sống cùng vợ con. Akira vốn có sự nghiệp ổn định và là thần tượng hàng đầu ở showbiz Nhật.

Nam ca sĩ cho biết hy sinh để vợ thực hiện nguyện vọng về quê nhà chăm sóc người mẹ già yếu. Dưới sự hỗ trợ của Lâm Chí Linh, Akira cũng có nhiều show diễn ở Đài Loan.

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con - Ảnh 2

 

Lâm Chí Linh thông báo kết hôn với Akira vào tháng 6/2019. Chí Linh chia sẻ cô quyết định tiến tới hôn nhân với bạn đời vì cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Cuối tháng 1/2022, siêu mẫu Đài Loan thông báo sinh con ở tuổi 48. Nữ nghệ sĩ chia sẻ biết ơn sự ra đời của con trai. Vợ chồng cô từng gặp khó khăn trong việc có con do trở ngại tuổi tác của Chí Linh. Kể từ khi kết hôn và sinh con đầu lòng, sao nữ đình đám xứ Đài hạn chế hoạt động nghệ thuật để tập trung vun vén cho tổ ấm.

Sau thời gian cùng chồng ở Nhật Bản, từ tháng 9/2022, vợ chồng Lâm Chí Linh đưa con trai về Đài Loan sinh sống. Đây nằm trong kế hoạch của vợ chồng cô từ trước khi lập gia đình. Nữ nghệ sĩ muốn vừa có thể làm việc, vừa chăm con trong thời gian tới. Một nguyên nhân nữa là vì Lâm Chí Linh muốn ở gần mẹ. Sức khỏe của bà hiện không tốt nên Lâm Chí Linh muốn được chăm sóc mẹ và để cháu trai ở gần bà ngoại.

Lâm Chí Linh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Đài Loan. Cô có vẻ đẹp gợi cảm và thường xuyên lọt vào top bình chọn mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài. Chí Linh tham gia một số phim như Đại chiến Xích Bích, Tây Du Ký 3, Thích Lăng... Cô từng một thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay.

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