Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng'

Sao quốc tế 24/02/2023 10:47

Hiện phía nam tài tử vẫn chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc lang chạ bên ngoài.

Mới đây, blogger xứ Trung tố cáo một nam diễn viên (tạm gọi là A) ngoại tình. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến tên tuổi người này, song các blogger đưa ra nhiều manh mối để cư dân mạng dự đoán. Cụ thể, A kết hôn với bà xã làm cùng ngành, song vợ không nổi tiếng bằng.

Anh đã tham gia một bộ phim truyền hình ăn khách gần đây và một vài chương trình tạp kỹ. Nam diễn viên yêu bạn gái cũ nhiều năm, bạn gái cũ là một ngôi sao nữ nổi tiếng hơn. Netizens đặt nghi vấn A ở đây là nam diễn viên Lý Tử Phong.

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Lý Tử Phong và bà xã Lâm Tử. Ảnh: Weibo

Ngày 1/6/2021, Lý Tử Phong thông báo kết hôn với người đẹp Lâm Tử. Tài tử Khánh dư niên cho biết anh đánh dấu ngày 1/6 là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời. Cặp nghệ sĩ chia sẻ loạt ảnh cưới trên trang cá nhân.

"Thế giới toàn người lớn, riêng em là trẻ con", Lâm Tử viết. Ngay lập tức, Lý Tử Phong cũng đăng tải dòng trạng thái, thể hiện tình cảm với hôn thê: "Hôm nay không muốn làm người lớn, chỉ muốn cùng em làm một đứa trẻ".

Tháng 7 năm ngoái, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Trong suốt quá trình mang thai đến khi sinh nở, Lâm Tử luôn chia sẻ mọi thứ đến với công chúng và người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi. 

Tuy nhiên 6 tháng trở lại đây, cô chỉ đăng tải ảnh một mình cũng như ảnh con trai. Lần cuối Lý Tử Phong xuất hiện trên kênh Douyin chung của hai người là vào cuối tháng 10 năm ngoái.

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng' - Ảnh 2

Trong những bài đăng gần nhất, Lâm Tử cũng thường xuyên nhắc đến những từ như "sức mạnh, khó khăn, rắc rối". Những bằng chứng trên càng khẳng định tin đồn cả hai đã đường ai nấy đi.

Lý Tử Phong từng có một thời gian dài hẹn hò nữ diễn viên Trương Thiên Ái. Năm 2012, Lý Tử Phong công khai cầu hôn Trương Thiên Ái ở đảo Bali, tuy nhiên cả hai lại bất ngờ chia tay vào khoảng thời gian sau đó. Nhiều tin đồn cho hay Trương Thiên Ái là người chủ động vì phát hiện vị hôn phu ngoại tình.

Hiện phía nam tài tử vẫn chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc lang chạ bên ngoài.

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng' - Ảnh 3

Lý Tử Phong sinh năm 1986. Anh khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2005, sao nam giành giải quán quân Cuộc thi Siêu mẫu Trung Quốc Toàn cầu. Năm 2011, Lý Tử Phong có cơ hội sải bước trên sàn catwalk tại Tuần lễ thời trang Milan.

Sau đó, tài tử chuyển sang đóng phim. Anh từng tham gia diễn xuất trong các tác phẩm như Cửu châu hải thượng mục vân lý, Khánh dư niên, Chiêu Diêu, Chung quỳ tróc yêu ký...

Lâm Tử sinh năm 1995, cũng xuất thân là người mẫu và sau đó chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Các tác phẩm đáng chú ý của cô có thể kể đến Liệt hỏa hải dương, Thiêu đốt, Hai điều đừng nghi ngờ...

 

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