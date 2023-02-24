Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Sao quốc tế 24/02/2023 11:28

Tái xuất tại sự kiện quốc tế sau 5 năm vắng bóng, Phạm Băng Băng trải lòng về quãng thời gian nhiều biến cố và mong được làm lại từ đầu.

Phạm Băng Băng vừa xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) quốc tế Berlin để tham dự buổi công chiếu bộ phim Lục Dạ do mình đóng chính. Đây cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau 5 năm bị lệnh "phong sát" vì trốn thuế.

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ - Ảnh 1
Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ - Ảnh 2
Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ - Ảnh 3
Phạm Băng Băng tại thảm đỏ LHP quốc tế Berlin. Ảnh: Internet

Trong khuôn khổ họp báo, Phạm Băng Băng cũng trở thành tâm điểm của truyền thông. Minh tinh Hoa ngữ nhận nhiều câu hỏi quan tâm về cuộc sống của cô những năm qua, đặc biệt là chuyện trốn thuế từng gây chấn động showbiz.

Dù phía BTC yêu cầu phóng viên đổi câu hỏi vì động chạm đời tư song nữ diễn viên không trốn tránh, cô cười nhẹ và thẳng thắn trả lời câu hỏi.

"Các bạn biết đấy, tôi phải đối mặt với một số việc, một số lỗi lầm phạm phải. Cuộc đời ai chẳng có lúc lên cao tận trời xanh, có lúc rơi xuống vực thẳm. Khi rơi xuống, bạn cần kiên trì, nỗ lực trèo lên khỏi nơi tăm tối. Hiện tại, tôi vẫn ổn và thuận lợi", người đẹp trải lòng.

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ - Ảnh 4

Theo Phạm Băng Băng, điều khiến cô đau khổ nhất là 5 năm qua không được diễn xuất. Nữ diễn viên cho biết đam mê điện ảnh và muốn được diễn suốt đời. Thời gian qua, dù làm nhiều công việc khác nhau, cô vẫn đau đáu về cơ hội tái xuất màn ảnh. "Làm diễn viên mà không được đóng phim thực sự tàn nhẫn", ngôi sao sinh năm 1981 nói. Trong lúc chia sẻ, Phạm Băng Băng không giấu được sự xúc động. Cô nghẹn ngào nhịn khóc, khóe mắt đỏ.

Phạm Băng Băng kể trong thời gian vướng lao lý, cô dành thời gian ở nhà, nhìn nhận lại bản thân. Nữ diễn viên đau khổ không phải vì mất tiền bạc, danh tiếng mà là lòng tin của khán giả.

"Tôi xem những việc đã qua là trải nghiệm quý giá của bản thân. Có những biến cố cũng là bài học về cuộc đời, con người giúp tôi học nhiều điều. Hiện cuộc sống tôi khá tốt, ổn định", Băng Băng nói thêm.

Với Phạm Băng Băng, sự trở lại trong dự án Lục dạ là cơ hội để vực dậy sự nghiệp. Cô đã nỗ lực 120% khả năng của mình để hoàn thành phim, đền đáp sự tin tưởng đạo diễn cũng như kỳ vọng của mọi người. Cô cũng xem LHP Berlin là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ cho mình trong nghệ thuật.

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ - Ảnh 5

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.

Phạm Băng Băng gần như mất tất cả sau sau vụ việc. Từ một diễn viên hạng A, có danh tiếng và quyền lực hàng đầu làng giải trí, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước.

 

 

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