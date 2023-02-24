Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì.

Mới đây, trên trang cá nhân, Coco Lee, 48 tuổi, cho biết căn nguyên nhập viện. Ca sĩ bị dị tật bẩm sinh ở chân trái, từng trải qua phẫu thuật khi mới hai tuổi nhưng ca phẫu thuật không thành công, khiến dị tật dễ phát di chứng. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, Coco Lee vẫn theo đuổi đam mê ca hát biểu diễn. Khi tuổi tác lớn dần, vấn đề chân trái của nữ nghệ sĩ càng tệ hơn. Đầu năm nay, báo chí chụp được khoảnh khắc cô di chuyển khó khăn và phải có nhân viên giúp đỡ sau một buổi diễn. Gần đây, cơn đau khiến cô không chịu nổi, phải nhập viện. "Hôm nay, tôi phải đối mặt với thử thách và nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời. Tôi vốn không sợ bất kỳ khó khăn nào và luôn tìm cách giải quyết từng vấn đề một. Tuy nhiên, lần này tôi yếu đuối, luôn muốn trốn chạy", nữ diva viết.

Năm ngoái, cô tập luyện quá sức nên khớp hông bị lệch, chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh khiến cô không thể đi lại bình thường. Coco Lee đăng bức ảnh nhập viện. Ảnh: Weibo Đây là lần thứ ba Coco Lee đăng ảnh hậu phẫu trên trang cá nhân. Cách đây không lâu, ngôi sao Hoa ngữ từng cập nhật ảnh về ca phẫu thuật vùng thắt lưng, lộ vẻ ngoài ốm yếu. Cuối năm ngoái, sức khỏe của cô rơi vào tình trạng đáng báo động khi cân nặng chỉ còn khoảng 42kg. Trong buổi biểu diễn vào tháng 1 năm nay, Coco Lee cũng lộ vóc dáng gầy gò.

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì. Cô hy vọng người hâm mộ có thể đồng hành cho đến khi cô trở lại sân khấu. Trong bài viết của mình, Coco Lee không một lần đề cập đến chồng. Nhiều khán giả nhận định, quan hệ giữa ca sĩ và chồng đã chấm dứt. Nữ ca sĩ bên ông xã Bruce Rockowitz và hai con gái riêng của chồng. Ảnh: Internet Truyền thông Trung Quốc cho rằng lùm xùm hôn nhân ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của Coco Lee. Theo On, quan hệ vợ chồng giữa nữ ca sĩ đình đám và ông xã Bruce Rockowitz đứng trên bờ vực thẳm vì doanh nhân người Canada bị bắt gặp ngoại tình nhiều lần. Trang 163 tiết lộ Coco Lee và Bruce Rockowitz đang trong tình trạng ly thân sau gần 12 năm kết hôn. Hai cô con gái riêng của chồng cũng thờ ơ nữ ca sĩ dù cô từng xem họ như con ruột. Sinh năm 1975, Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông, sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee đều đặn tổ chức liveshow và tham gia các chương trình truyền hình ở Trung Quốc.

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