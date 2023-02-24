Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân

Sao quốc tế 24/02/2023 16:08

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì.

Mới đây, trên trang cá nhân, Coco Lee, 48 tuổi, cho biết căn nguyên nhập viện. Ca sĩ bị dị tật bẩm sinh ở chân trái, từng trải qua phẫu thuật khi mới hai tuổi nhưng ca phẫu thuật không thành công, khiến dị tật dễ phát di chứng. Bất chấp lời khuyên của bác sĩ, Coco Lee vẫn theo đuổi đam mê ca hát biểu diễn. Khi tuổi tác lớn dần, vấn đề chân trái của nữ nghệ sĩ càng tệ hơn. Đầu năm nay, báo chí chụp được khoảnh khắc cô di chuyển khó khăn và phải có nhân viên giúp đỡ sau một buổi diễn.

Gần đây, cơn đau khiến cô không chịu nổi, phải nhập viện. "Hôm nay, tôi phải đối mặt với thử thách và nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời. Tôi vốn không sợ bất kỳ khó khăn nào và luôn tìm cách giải quyết từng vấn đề một. Tuy nhiên, lần này tôi yếu đuối, luôn muốn trốn chạy", nữ diva viết. 

Năm ngoái, cô tập luyện quá sức nên khớp hông bị lệch, chèn ép trực tiếp vào dây thần kinh khiến cô không thể đi lại bình thường. 

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân - Ảnh 1
Coco Lee đăng bức ảnh nhập viện. Ảnh: Weibo

Đây là lần thứ ba Coco Lee đăng ảnh hậu phẫu trên trang cá nhân. Cách đây không lâu, ngôi sao Hoa ngữ từng cập nhật ảnh về ca phẫu thuật vùng thắt lưng, lộ vẻ ngoài ốm yếu. Cuối năm ngoái, sức khỏe của cô rơi vào tình trạng đáng báo động khi cân nặng chỉ còn khoảng 42kg. Trong buổi biểu diễn vào tháng 1 năm nay, Coco Lee cũng lộ vóc dáng gầy gò.

Dù thể chất đau đớn, Coco Lee lạc quan rằng chỉ cần dũng cảm đối mặt với khó khăn thì không sợ bất cứ điều gì. Cô hy vọng người hâm mộ có thể đồng hành cho đến khi cô trở lại sân khấu. Trong bài viết của mình, Coco Lee không một lần đề cập đến chồng. Nhiều khán giả nhận định, quan hệ giữa ca sĩ và chồng đã chấm dứt.

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân - Ảnh 2
Nữ ca sĩ bên ông xã Bruce Rockowitz và hai con gái riêng của chồng. Ảnh: Internet

Truyền thông Trung Quốc cho rằng lùm xùm hôn nhân ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tinh thần của Coco Lee. Theo On, quan hệ vợ chồng giữa nữ ca sĩ đình đám và ông xã Bruce Rockowitz đứng trên bờ vực thẳm vì doanh nhân người Canada bị bắt gặp ngoại tình nhiều lần. Trang 163 tiết lộ Coco Lee và Bruce Rockowitz đang trong tình trạng ly thân sau gần 12 năm kết hôn. Hai cô con gái riêng của chồng cũng thờ ơ nữ ca sĩ dù cô từng xem họ như con ruột.

Diva Coco Lee nhập viện sau biến cố hôn nhân - Ảnh 3

Sinh năm 1975, Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hồng Kông, sở hữu chất giọng nội lực và vóc dáng quyến rũ. Cô có nhiều hit như It's a Party, Before I Fall in Love, Just No Other Way… và nổi tiếng nhất là ca khúc A Love Before Time - nhạc phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, Coco Lee đều đặn tổ chức liveshow và tham gia các chương trình truyền hình ở Trung Quốc.

 

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Một người vô tình chụp lại hình ảnh "mỹ nhân Tân Cương" ở nước ngoài. Nghi vấn nữ diễn viên đi dưỡng thai cùng bạn trai Hoàng Cảnh Du.

Xem thêm
Từ khóa:   Coco Lee Coco Lee nhập viện Diva Hong Kong sao Hong Kong showbiz Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ diện ở nước ngoài giữa tin đồn mang thai, ngoại hình lên cân thấy rõ

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con

Ông xã Nhật Bản hi sinh sự nghiệp ca hát vì Lâm Chí Linh, chuyển về Đài Loan cùng vợ con

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Phạm Băng Băng nghẹn ngào trong ngày trở lại, lần đầu nói về scandal trốn thuế nghìn tỷ

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng'

Tin đồn nam thần cổ trang Lý Tử Phong ngoại tình khiến Cbiz 'dậy sóng'

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy

Xao xuyến vẻ đẹp dịu dàng của gái một con Trần Nghiên Hy

Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử, chồng trẻ lo lắng cả đêm vì sợ vợ không tỉnh lại nữa

Trần Kiều Ân mắc bệnh dễ đột tử, chồng trẻ lo lắng cả đêm vì sợ vợ không tỉnh lại nữa

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới