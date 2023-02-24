Rộ tin đồn Châu Tấn và Trần Khôn bí mật kết hôn sau 20 năm làm bạn

Người hâm mộ Trần Khôn - Châu Tấn bấn loạn trước tin đồn cặp đôi nổi tiếng về chung một nhà.

Ngày 24/2, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) dẫn nguồn từ chia sẻ của một blogger lâu năm trong ngành giải trí tiết lộ về tin vui giữa Châu Tấn và Trần Khôn. Theo blogger này, Châu Tấn và Trần Khôn đã bí mật đăng ký kết hôn rồi tổ chức một hôn lễ lặng lẽ ở Tây Tạng. Đây là địa điểm mà Châu Tấn và Trần Khôn thường xuyên cùng nhau lui tới. Không chỉ vậy, cặp đôi còn nhờ vị sư trụ trì tại ngôi chùa mà cả hai cùng đến ở Tây Tạng làm chủ hôn cho họ.

Mối quan hệ tình bạn của Châu Tấn và Trần Khôn được xem là của hiếm của làng giải trí Hoa ngữ và là tâm điểm truyền thông. Nếu Triệu Vy, trong suốt những năm trong nghề, luôn có người bạn từ thời đại học là Huỳnh Hiểu Minh ủng hộ thì Trần Khôn luôn nhất mực bên cạnh Châu Tấn không rời. Trước đây, Trần Khôn từng công khai nói: "Nếu sau này Châu Tấn không kết hôn, thì họ có thể cùng nhau làm chuyện này". Những lời của Trần Khôn lúc đó giống như một trò đùa, nhưng đây cũng có thể là lời thật lòng của nam tài tử.

Châu Tấn và Trần Khôn từng có những năm tháng bỡ ngỡ bước chân vào làng giải trí, cùng cố gắng để vươn lên vị trí ngôi sao hạng A. Trên màn ảnh, họ từng kết đôi rất đẹp trong Như sương, như mây lại như gió của năm 2000. Khi đó, Trần Khôn vẫn chưa phải là ngôi sao xuất sắc của làng giải trí mà mới chỉ chập chững bước chân vào thế giới showbiz. Châu Tấn đã từng bước chỉ bảo anh. Sau bộ phim, Trần Khôn và Châu Tấn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và tiếp tục gắn bó cùng nhau trong hàng loạt dự án khác. Ngoài Như sương, như mưa lại như gió, họ từng tái hợp trên màn ảnh với Họa bì, Uyên ương hồ điệp, Báu vật tình yêu, Long môn phi giáp... Hai người bạn thân khác giới có một sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với nhau. Tính đến nay, Châu Tấn và Trần Khôn đã ở bên nhau hơn 20 năm. Song, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở hai chữ bạn thân. Châu Tấn từng nói rằng, Trần Khôn là người đàn ông duy nhất trên đời này có thể bao dung mọi sai lầm của cô. Còn Trần Khôn xem Châu Tấn là người phụ nữ đặc biệt, có thể sẻ chia mọi tâm tư tình cảm và là mẹ nuôi của đứa con trai duy nhất của anh. Sau khi Châu Tấn xác nhận ly hôn vào cuối năm 2020, Châu Tấn và Trần Khôn công khai xuất hiện bên nhau nhiều hơn. Đứng trước lời động viên trở thành người yêu thực sự ngoài đời, Trần Khôn và Châu Tấn chỉ mỉm cười từ chối bình luận.

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