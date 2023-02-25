Tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong bị hoa hậu bỏ rơi vì thói trăng hoa

Sao quốc tế 25/02/2023 12:53

Điển trai và giàu có, ông trùm kinh doanh xứ cảng thơm được bao người ngưỡng mộ và yêu mến.

Calvin Lo là một trong những tỷ phú kín tiếng và bí ẩn nhất của xứ cảng thơm. Theo Forbes, vào năm 2021, khối tài sản của người đàn ông ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. 

Vị doanh nhân này được coi là huyền thoại cũng như là người tiên phong cho ngành bảo hiểm. Hiện tại, anh là CEO của R.E. Lee International, một nhà môi giới bảo hiểm nhân thọ cung cấp giải pháp kinh doanh và bất động sản cho các cá nhân và doanh nghiệp sở hữu tài sản ròng cực cao.

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Tỷ phú Hong Kong sở hữu ngoại hình điển trai. Ảnh: Internet

Calvin Lo có khả năng biến mọi thứ anh nhúng tay vào thành tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Từ bảo hiểm, bất động sản, nhà máy rượu… Tỷ phú ngoài 40 tuổi này hiếm khi trả lời phỏng vấn trên truyền thông cũng như xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, mọi thứ về người đàn ông danh giá đều khiến công chúng và báo giới tò mò.

Theo CNA, Calvin Lo sinh trưởng trong một gia tộc giàu có nhưng kín tiếng, những lĩnh vực kinh doanh của họ lan rộng ở nhiều nước trên thế giới. Khi trở về Hong Kong, kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, tỷ phú này chia sẻ rằng anh bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất của công ty và chỉ đảm nhận chức CEO vào năm 2014. 

Ngày nay, khách hàng lâu năm của Calvin Lo là khoảng 50 gia đình giàu có bậc nhất ở Hong Kong. Người đàn ông cũng thành lập RE Lee Capital vào năm 2017, một công ty quản lý tài sản và quản lý danh mục đầu tư của những cá nhân và doanh nghiệp giàu có.

Tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong bị hoa hậu bỏ rơi vì thói trăng hoa - Ảnh 2

Kín tiếng là vậy nhưng chuyện tình cá nhân của tỷ phú này lại khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Calvin Lo từng trải qua một cuộc hôn nhân nhưng nhanh chóng tan vỡ. Anh và vợ cũ có với nhau một cô con gái. Tỷ phú Hong Kong thể hiện mình là một người cha có trách nhiệm. Anh luôn cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho con gái. Mỗi ngày chứng kiến con khôn lớn là niềm hạnh phúc nhất của người đàn ông.

Đầu năm 2018, Calvin Lo công khai tình cảm với Hoa hậu Liêu Bích Nhi. Anh và Bích Nhi gặp nhau tại một bữa tiệc và ngay lập tức quấn lấy nhau. Liêu Bích Nhi là diễn viên, ca sĩ và người mẫu của Hong Kong. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Hoa kiều Vancouver năm 2000, Hoa hậu người Hoa quốc tế năm 2001.

Tỷ phú giàu có bậc nhất Hong Kong bị hoa hậu bỏ rơi vì thói trăng hoa - Ảnh 3
Liêu Bích Nhi và Calvin thời mặn nồng. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hạnh phúc trở nên mong manh, sau khi Hoa hậu Hoa kiều Vancouver năm 2000 phát hiện ra bạn trai đi lại với một mỹ nhân Thái tên là Nina Bencharongkul. Theo tờ ON, Calvin giữ mối quan hệ thân thiết với cô bạn gái Nina, không ngại bay sang Thái Lan để gặp gỡ cô này. Sinh nhật Nina anh cũng sang tận nơi tham dự.

Dù Calvin Lo khẳng định họ chỉ là bạn bè nhưng cuối cùng Liêu Bích Nhi cũng nói lời chia tay. Cô chia sẻ bóng gió rằng, tình yêu vĩnh cửu không thể được vun đắp chỉ từ một phía. "Mọi mối quan hệ đều khó khăn, tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng vì tình cảm phải được vun đắp từ hai phía, thế nên, một mình tôi không thể vun vén cho tình yêu, do sự khác biệt trong những kỳ vọng vào mối quan hệ. Vì thế, tôi đã chọn lựa con đường đi cho riêng tôi", Liêu Bích Nhi viết.

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