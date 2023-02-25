Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng

Sao quốc tế 25/02/2023 11:32

Phòng làm việc của nam diễn viên cho biết đã thu thập, lưu giữ chứng cứ liên quan nhằm khởi kiện những người có hành vi trái pháp luật. 

Truyền thông Hoa ngữ cho biết vào ngày 24/2, phòng làm việc của Nhậm Gia Luân đã mạnh mẽ lên án việc nam diễn viên bị xâm phạm đời tư.

Trong thông báo, phòng làm việc viết: "Gần đây, chúng tôi phát hiện ra rằng một số người không rõ danh tính đã nhiều lần lẻn vào phòng của Nhậm Gia Luân, ở lại, chụp ảnh và lục lọi các vật dụng cá nhân.

Hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của Nhậm Gia Luân, đồng thời gây rắc rối lớn cho cuộc sống và công việc bình thường của anh".

Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng - Ảnh 2
Camera ghi lại hình ảnh 2 cô gái lẻn vào phòng Nhậm Gia Luân. Ảnh: Weibo

Phòng làm việc cho biết đã thu thập, lưu giữ chứng cứ liên quan nhằm khởi kiện những người có hành vi trái pháp luật. 

"Nghiêm cấm mọi hành vi trái pháp luật như chạy theo lợi ích cá nhân, chụp ảnh đại diện, xâm phạm khu vực riêng tư, xâm nhập đời sống, nơi làm việc của nghệ sĩ khi chưa được phép. Mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư và tôn trọng công việc cũng như cuộc sống cá nhân bình thường của nghệ sĩ", văn bản nêu rõ.

Nhậm Gia Luân bức xúc khi có nhiều gái lạ đột nhập phòng riêng - Ảnh 3

Những năm trở lại đây, khi tên tuổi Nhậm Gia Luân vụt sáng cũng là lúc anh bị fan cuồng đeo bám và gặp phải nhiều tin đồn về đời tư. Gần nhất là tháng 12 năm ngoái, nam diễn viên bị đồn ngoại tình khi vợ đang mang thai. Anh đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức.

Nhậm Gia Luân bén duyên với sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014. Phải đến năm 2019, Nhậm Gia Luân mới bắt đầu gây tiếng vang trong sự nghiệp sau vai diễn Lục Dịch trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ, khi anh đã ngoài 30. Ngay sau đó Nhậm Gia Luân đánh lớn cho ra mắt thêm nhiều bộ phim khác và nhận được nhiều sự đón nhận từ khán giả như Thu Thiền, Mộ Bạch Thủ, Đừng nói tạm biệt, Lam Nhiễm Đột Kích... 

Không chỉ có vai trò là một diễn viên, ca sĩ, Nhậm Gia Luân còn là một người mẫu vô cùng triển vọng khi liên tục được đứng trên bìa tạp chí lớn. Có lợi thế về ngoại hình, Nhậm Gia Luân luôn toát ra khí chất thu hút trên các trang bìa tạp chí.

Vào tháng 3/2017, Nhậm Gia Luân công khai hẹn hò với bạn gái Nhiếp Hoan. Đến tháng 2/2018, Nhậm Gia Luân tiếp tục thông báo với mọi người rằng anh đã lên chức bố.

Thời gian đầu mới công khai, Nhậm Gia Luân đã nhận phải nhiều tranh cãi và chê bai từ khán giả vì yêu đương sớm lúc sự nghiệp chưa ổn định. Nhưng dần dần, sao nam đã chứng minh được năng lực diễn xuất và phân định rõ đâu là công việc đâu là đời tư.

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