'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng

Sao quốc tế 24/02/2023 23:28

Nữ diễn viên bị cho là thất bại trong việc quản lý con trai khi Trần Phi Vũ vướng scandal đời tư quá sớm.

Thời gian qua, Trần Phi Vũ đang là tâm điểm của truyền thông Trung Quốc khi bị lộ ảnh nhạy cảm với hotgirl mạng. Scandal chấn động này không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp Trần Phi Vũ mà còn khiến những thành viên khác trong gia đình bị vạ lây. Bà Trần Hồng - mẹ ruột của nam diễn viên đang bị không ít người đào lại bê bối giật chồng trong quá khứ.

'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng - Ảnh 1

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đưa tin nữ diễn viên Trần Hồng lần đầu xuất hiện sau khi con trai Trần Phi Vũ vướng tai tiếng đời tư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng. Trần Hồng xuống phố một mình. Nữ diễn viên đi ăn tối cùng bạn bè. Khi ra về, bà vội vã lên xe để tránh gây chú ý.

'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng - Ảnh 2

Theo Sina, bà Trần Hồng trông hốc hác, phờ phạc hơn trước đây. Trang tin cho rằng "đệ nhất mỹ nhân màn ảnh" một thời vẫn chưa lấy lại cân bằng sau lùm xùm ảnh nóng của con trai.

Trần Phi Vũ lộ ảnh nhạy cảm với hot girl Diệc Lâm vào ngày 13/2. Một số nguồn tin cho biết bà Trần Hồng cố gắng giải quyết rắc rối đời tư của con trai trong nhiều tháng qua. Bà sẵn sàng mua lại số ảnh có thể hủy hoại tiền đồ của Trần Phi Vũ với giá 292.000 USD nhưng thương lượng bất thành.

'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng - Ảnh 3

Trước ồn ào đời tư lần này, nhiều khán giả lo lắng rằng Trần Phi Vũ đứng trước nguy cơ “phong sát” khi các cơ quan chức năng Trung Quốc đang thanh lọc giới giải trí nhằm chấn chỉnh hình tượng nghệ sĩ. 

Trước đó, rất nhiều tên tuổi lớn của làng giải trí như Triệu Vy, Trịnh Sảng, Lý Dịch Phong,... đã bị gạch tên khỏi bản đồ giải trí xứ Trung, cấm tham gia hoạt động nghệ thuật sau những ồn ào gây rúng động.

Theo QQ, bà Trần Hồng là người đứng sau hỗ trợ Trần Phi Vũ khi con út tiến vào giới giải trí. Để bảo vệ con, bà từng cảnh cáo, tìm cách ngăn chặn khi có diễn viên nữ muốn lăng xê danh tiếng bằng cách tung tin đồn tình cảm với Trần Phi Vũ. Vì vậy, việc Trần Phi Vũ vướng bê bối tình một đêm với fan nữ, lộ ảnh nóng khi mới 23 tuổi được xem là thất bại của bà.

'Điêu Thuyền' Trần Hồng suy sụp sau khi con trai lộ ảnh nóng với hotgirl mạng - Ảnh 4

Trần Hồng sinh năm 1968, bắt đầu đóng phim từ năm 1985. Tên tuổi của cô vang danh khắp Trung Quốc nhờ vai Điêu Thuyền trong bộ phim kinh điển Tam Quốc diễn nghĩa năm 1994, hóa thân thành Điêu Thuyền. Cô được mệnh danh là nàng “Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh” hay "nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc".

Nổi tiếng, tài năng và xinh đẹp nhưng Trần Hồng lại dính vết nhơ khi bị coi là “con giáp thứ 13”, giật chồng. Cô quen và yêu đạo diễn Trần Khải Ca khi cả hai hợp tác chung trong tác phẩm “Phong Nguyệt”.

Thời điểm đó, Trần Khải Ca đã chung sống như vợ chồng với MC Nghê Bình tới 7 năm. Cả hai thậm chí đã ra mắt gia đình hai bên, bàn tới chuyện đám cưới. Thế nhưng, sự xuất hiện của Trần Hồng đã làm thay đổi mọi thứ. Cũng từ đây, hình ảnh của Trần Hồng trở nên xấu xí trong mắt công chúng. 

Sau khi kết hôn với đạo diễn nổi tiếng, Trần Hồng dần hạn chế xuất hiện trên màn ảnh để trở thành người phụ nữ của gia đình, cũng như bắt đầu công việc nhà sản xuất phim.

Cô lần lượt sinh hai con trai là Trần Phi Vũ và Trần Vũ Ngang. Con trai cả của cặp đôi hiếm khi xuất hiện vì không theo ngành giải trí, trong khi con trai thứ hai Trần Phi Vũ cũng theo nghề diễn viên và được bố mẹ hậu thuẫn hết mình.

 

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