Gia đình chồng cũ của người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ điều tra sau khi thi thể của cô được tìm thấy.

Trang HK01 đưa tin, vào ngày 24/2 vừa qua, cảnh sát Hong Kong đã tìm thấy thi thể của người mẫu 28 tuổi Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Cơ quan chức năng cho biết, xác của cô đã bị hung thủ phân ra làm nhiều mảnh nhỏ và cho vào tủ lạnh bảo quản.

Theo thông tin từ trang On, Thái Thiên Phượng mất tích vào 14h15 ngày 21/2 vừa qua khi đang trên đường đón con đi tan học. Đến ngày 22/2, thông tin cô bị mất tích đã được công bố rộng rãi trên toàn khu vực. Hàng xóm của cô cho biết trước đó không lâu, nữ người mẫu đã tranh cãi nảy lửa với một người đàn ông.

Đến chiều ngày 24/2, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 nghi phạm của vụ án là bố mẹ và anh trai của chồng cũ Thái Thiên Phượng. Chồng cũ của cô cũng bị truy bắt vì tình nghi có liên quan đến cái chết của nữ người mẫu.

Cảnh sát Hong Kong suy đoán, Thái Thiên Phượng bị giết hại có thể là do tranh chấp số tiền 100 triệu HKD. Sau khi ly hôn, dù nữ người mẫu có hỗ trợ tài chính cho gia đình chồng cũ, nhưng họ luôn đòi hỏi thêm và không biết điểm dừng.

Thái Thiên Phượng là một người mẫu, KOL nổi tiếng trong làng thời trang xứ Hương Cảng. Cô nhiều lần xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng, dự tuần lễ thời trang và tham gia vào các sự kiện của những thương hiệu cao cấp nhất.

Hiện tại, Thái Thiên Phượng có chồng là con trai của ông chủ chuỗi nhà hàng TamJai Yunnan Mixian, TAM CHUK-KWAN với 156 chi nhánh ở Trung Quốc Đại lục, Nhật Bản, Australia, Singapore. Trước đó, cô từng kết hôn và có hai con.

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