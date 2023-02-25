Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân?

Sao quốc tế 25/02/2023 11:33

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (25/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Hiểu THƯỜNG không ra ngoài giao tiếp, trả lời tin nhắn cũng rất chậm. Ngược lại, Trần Nghiên Hi sốt ruột, còn tìm công ty tiếp thị, Trần Hiểu căn bản không muốn quản những thứ này, toàn bộ giao cho bà xã.

2. La Vân Hi vì chịu ảnh hưởng của Trần Phi Vũ, bộ phim mà bọn họ hợp tác, anh hoàn toàn đừng hòng thu được lợi ích từ đó. Bất quá kết quả như vậy từ lúc Trần Phi Vũ danh tiếng lật xe đã dự liệu được, chỉ là anh vì bộ phim này trả giá không ít tâm lực, hiện giờ lại thu được kết quả như vậy, anh thật sự không thể tiếp nhận.

3. Dương Dĩnh hiện giờ không muốn kết bạn mới, chủ yếu là sợ bị người khác lợi dụng. Dù sao đầu năm nay rất nhiều người đều mang theo lợi ích kết giao bằng hữu.

4. Quan Hiểu Đồng hiện tại vì thành công đoạt được kịch bản cấp S (phim trọng điểm), không thể không dựa vào Lộc Hàm giúp đỡ. Hai bên kỳ thật cũng không muốn có liên quan đến công việc, nhưng tình huống hiện tại của Quan Hiểu Đồng đặc thù, nếu như cô không có kịch bản tốt gia trì, không chỉ địa vị sẽ giảm xuống, ngay cả bên Lộc Hàm ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên trên nguyên tắc "nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn", hai bên phải liên thủ giải quyết vấn đề

5. Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân, anh cho biết mình từng bị lừa thảm trong cuộc hôn nhân trước nên bây giờ vẫn rất ám ảnh. Tuy hẹn hò với hotgirl mạng tình cảm vẫn rất tốt nhưng không dễ gì khiến anh đi thêm bước nữa.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân? - Ảnh 1

6. Tóc Trình Tiêu nhuộm quá nhiều lần, hiện tại nhẹ nhàng kéo một cái cũng sẽ gãy mấy sợi.

7. Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác và Châu Tấn đóng vai chính trong "Vô Danh" trở thành bộ phim văn học có doanh thu cao nhất Trung Quốc hiện nay

8. Chuyện của Trác Tiêu Văn và Châu Vũ Đồng kỳ thật đối với Trác Tiêu Văn không ảnh hưởng nhiều lắm, chủ yếu là nhân duyên qua đường của Châu Vũ Đồng sẽ bị ảnh hưởng.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba năm nay rất bận rộn, hai bộ phim muốn cùng nhau tuyên truyền, còn phải quay phim, tiếp nhận công việc, không có tâm trạng để yêu đương.

10. Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu nhưng cô chưa bao giờ nói ra điều đó trước truyền thông.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 25/2/2023: Dương Mịch luôn đặt con gái lên hàng đầu, Huỳnh Hiểu Minh hiện tự nhận mình là người sợ hôn nhân? - Ảnh 2

11. Dương Tử sau này quay phim, đều sẽ yêu cầu dẫn người mới nhà mình vào tổ, thù lao phim có thấp đến đâu cũng không sao.

12. Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn không muốn công khai hẹn hò vì có hai nguyên nhân, một là hai người đều tương đối khiêm tốn, hai là sợ quan tuyên sẽ có rất nhiều người lật lại tình yêu trước đây của hai người bọn họ.

13. Châu Tấn sẽ tham gia MetGala năm nay; Elle tháng 5: Địch Lệ Nhiệt Ba, tháng 9 là Chương Tử Di

14. Dịch Dương Thiên Tỷ tương đối đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình, cũng rất ít chủ động kết bạn, càng không có chuyện bạn gái.

15. Năm nay Thái Từ Khôn có ý định tiếp xúc với phim truyền hình, dù sao vẫn làm ca hát và tạp kỹ không đi xa được, anh đã thay đổi thành một người đại diện có mối quan hệ với phim truyền hình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Mịch Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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