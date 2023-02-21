Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 21/2/2023: Vai diễn của Ngô Diệc Phàm được thay thế bởi Vương Hạc Đệ, Dương Mịch là người rất xem trọng công việc?

2. "An Nhạc Truyện" và "Ngọc Cốt Dao" rất có thể sẽ được phát sóng vào tháng 4 cùng thời gian, trực tiếp cạnh tranh nhau.

1. Bộ phim truyền hình tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang được định hướng là "Bông hồng lợi kiếm", nếu thuận lợi sẽ khởi động vào tháng 3tới.

4. Gần đây Địch Lệ Nhiệt Ba vướng rất nhiều tin tức tiêu cực là vì cô ấy vừa muốn rời khỏi Gia Hành, lại nhận được một dự án lớn mang tính chuyển hình

3. Từ ngày Trương Hàn trở thành "Ông vua làng dầu mỡ", anh ấy rất tiết chế trong khâu bộc lộ biểu cảm trước công chúng, đến mức cười cũng không dám cười nhiều.

5. Vai diễn của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành sẽ được thay thế bởi Vương Hạc Đệ

Ảnh minh họa: Internet

6. Công ty của Vương Sở Nhiên không lên kế hoạch phát triển theo hướng "hoa lưu lượng" bởi vì công ty rất tự tin vào nhan sắc của nữ diễn viên.

7. Tham vọng sự nghiệp của Đường Yên có tiến triển, cô ấy đang đàm phán cùng lúc về 2 bộ phim truyền hình, một cổ trang, một cổ trang hiện đại. Ngoại hình của nữ diễn viên vẫn bảo dưỡng rất tốt, vẫn đủ sức đảm nhận vai nữ chính trong các bộ phim tình cảm lãng mạn, cô ấy chịu nhận vai thì các nhà đầu tư sẵn sàng "đổ tiền".

8. Khi Lộc Hàm không làm việc, anh ấy thường thức khuya chơi game, nhưng anh ấy không bị mụn nhiều và da cũng khá đẹp.

9. Lưu Hạo Nhiên vì vấn đề tình cảm, mất đi rất nhiều fan và cơ hội, nhưng từ khi xuất hiện những vấn đề này đến nay, anh đã xây dựng chiến lược giải quyết tốt, chỉ cần vốn và đội ngũ nguyện ý phối hợp, anh tuyệt đối sẽ không làm người khác thất vọng.

10. Dương Mịch là người rất xem trọng công việc. Trong cuộc sống của cô ấy, sự nghiệp luôn ở hàng đầu, gia đình và sinh hoạt riêng tư đều xếp phía sau.

11. Sự nghiệp của Đặng Siêu đang có dấu hiệu "trượt dài", phòng vé không được như ý mà ở khâu tranh giải cũng chẳng có tác phẩm nào được kỳ vọng.

12. Những chủ đề bàn luận không hay trong quá trình quảng bá Vô Danh vừa rồi sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Mục tiêu doanh thu phòng vé của phim đã vượt mức kỳ vọng của nhà sản xuất.

13. Rất nhiều người ủng hộ cặp đôi của Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân, có lẽ là ảnh hưởng phim truyền hình quá lớn, trên thực tế quan hệ giữa hai người không thân thiết và chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

14. Trương Dịch đã giúp Lưu Hạo Tồn phân tích những vấn đề tồn tại trong diễn xuất của cô

15. Tỉnh Bách Nhiên hiện tại phát triển không tốt như trước, không thể mang đến lưu lượng đến cho bản thân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.