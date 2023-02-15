Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh có dấu hiệu bị giãn quai hàm, Dương Tử và Trương Nhất Sơn không thể trở thành người yêu?

Sao quốc tế 15/02/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (15/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trong khoảng thời gian này Đường Yên cũng xem không ít kịch bản, nhưng không chọn được kịch bản thích hợp, trước mắt đang tiếp xúc với bộ phim tiên hiệp Ái Kỳ Nghệ "Thiên hạ vô song".

2. Mạnh Mỹ Kỳ ký hợp đồng điện ảnh và truyền hình cho công ty của Chương Tử Di.

3. Dịch Dương Thiên Tỷ rất ít khi có liên lạc với các nghệ sĩ trong giới, lén lút cũng rất ít tham gia một số bữa tiệc, lúc không có công việc đoàn đội cũng không liên lạc được với anh.

4. Có một nhà sản xuất phim trong giới đang theo đuổi Mao Hiểu Đồng.

5. Triệu Lệ Dĩnh bây giờ không dám ăn thức ăn cứng, cần nhai nhiều lần cũng sẽ cố gắng ăn càng ít, bởi vì stylist nói cô có dấu hiệu bị giãn quai hàm.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh có dấu hiệu bị giãn quai hàm, Dương Tử và Trương Nhất Sơn không thể trở thành người yêu? - Ảnh 1

6. Tin đồn Thành Nghị và Bạch Lộc sẽ hợp tác trong bộ phim "Công Ngọc" là giả.

7. Phim điện ảnh mới của Nghê Ny sắp chiếu, ban đầu cô ấy có ít đất diễn nhưng do ngoại hình quá bắt mắt nên cuối cùng cô ấy đã được tăng không ít cảnh.

8. Dương Mịch đã làm đẹp liên tục một tuần trước khi bộ phim mới khởi quay, hiện tại đang trong tình trạng rất tốt.

9. Lưu Vũ Hân hoạt động ít chủ yếu là bởi vì báo giá cao, giá lưu lượng truy cập hàng đầu. 

10. Lý do Dương Tử Trương Nhất Sơn không thể trở thành người yêu, là vì Dương Tử coi đối phương như anh trai của mình. Và cô ấy biết rõ Trương Nhất Sơn trong chuyện tình cảm nam nữ là kiểu người như thế nào.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 15/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh có dấu hiệu bị giãn quai hàm, Dương Tử và Trương Nhất Sơn không thể trở thành người yêu? - Ảnh 2

11. Tôn Di ở trong giới có duyên người khác giới rất tốt, gần đây có không ít người theo đuổi cô.

12. Lộc Hàm trong những năm này hoạt động tương đối thấp, nguồn lực kinh doanh đã giảm rất nhiều.

13. Trương Nghệ Hưng anh vẫn rất có sự nghiệp, cũng khá thông minh, biết làm thế nào để có được nguồn lực chất lượng cao.

14. Trương Nhược Quân là loại nghệ sĩ rất thích điều khiển kịch bản, thích sửa kịch bản, cũng không nghe đạo diễn nhiều, cho nên thường xuyên có mâu thuẫn với đạo diễn.

15. Cúc Tịnh Y hiện tại không có bạn trai, vẫn còn độc thân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/2/2023: Phạm Băng Băng không đòi thù lao khi quay phim ở Hàn, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không tái hợp nữa?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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