Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/2/2023: Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, Quan Hiểu Đồng dự định sinh con sau tuổi 35?

Sao quốc tế 20/02/2023 11:20

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (20/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hiện tại Trương Tân Thành được coi là tiểu sinh tốt về mọi mặt nhất lứa 95. Diễn xuất khá, thành tích phim cũng tốt, phía đoàn phim rất thích cậu ấy.

2. Mấy năm gần đây thành tích phim Đàm Tùng Vận đóng vai chính rất tốt. Mỗi bộ phim cô ấy đóng vai chính đều để lại dấu ấn trong lòng khán giả và thành tích khá tốt.

3. Hai năm qua Trương Lăng Hách rất thuận lợi, tuy ra mắt chưa lâu nhưng phát triển rất nhanh, hiện tại nhận phim đều là vai nam chính.

4. Trường Nguyệt Tẫn Minh của La Vân Hi, Bạch Lộc dự kiến ra mắt vào giữa năm 2023.

5. Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, đồ dùng đều là những thứ tốt nhất. Mọi chuyện trong nhà đều do anh ấy quyết.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/2/2023: Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, Quan Hiểu Đồng dự định sinh con sau tuổi 35? - Ảnh 1

6. Một số tài nguyên mà Trần Phi Vũ đang tiếp xúc trước đây đã chuyển sang cho Vương Hạc Đệ đảm nhận và xem xét tham gia.

7. Khi Dương Tử quay 199 Love, đạo diễn hỏi cô ấy có biết đi xe đạp không, có cần dùng biện pháp bảo vệ không, cô ấy liền hào hứng chia sẻ bản thân đi xe đạp rất giỏi, không cần bảo hộ.

8. Phim đang chiếu "Nghe nói em thích tôi" của Vương Sở Nhiên và Bành Quán Anh đạt được thành tích và số liệu rất tốt. Riêng về Vương Sổ Nhiên, tên của cô đứng top 1 bảng nhiệt độ phim, nhan sắc cũng được khen ngợi rất nhiều.

9. Thời gian này Lưu Diệc Phi luôn nghỉ ngơi ở nước ngoài. Công việc đều do đoàn đội trong nước phụ trách.

10. Quan Hiểu Đồng quyết định việc sinh con phải đến sau 35 tuổi. Năm nay cô ấy mới 25, nữ nghệ sĩ nếu sinh con quá sớm thì hình tượng dễ bị rập khuôn, không dễ nhận kịch bản.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 20/2/2023: Hồ Ca rất hào phóng với vợ con, Quan Hiểu Đồng dự định sinh con sau tuổi 35? - Ảnh 2

11. Dự án phim ảnh của Quan Hiểu Đồng không bằng các tiểu hoa 95 nhưng tài nguyên thời trang thì hơn.

12. Đất diễn của Trương Nghệ Hưng ở movie "Thần Thoại 2" rất nhiều.

13. Kịch bản "Lang Nha Bảng 3" đã hoàn thành tương đối. Gần đây đang tiếp xúc song nam chủ. Trước mắt nhắm tới Trương Tân Thành và Trương Vãn Ý.

14. Châu Đông Vũ rất ít khi lên mạng tìm kiếm tin tức của mình, một số tin tức tiêu cực cơ bản là không xem.

15. Trước phim chiếu quan hệ giữa đoàn đội Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ vẫn tốt. Nhưng sau khi phim chiếu thì quan hệ 2 bên không còn như trước nữa.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/2/2023: Vương Hạc Đệ sẽ 'thay thế' Trần Phi Vũ trong nhiều dự án phim, Đường Yên vừa mới tái xuất đã đòi thù lao cao?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng Hồ Ca sao hoa ngữ sao châu á làng sao

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