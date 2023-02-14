Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/2/2023: Trần Phi Vũ bị bạn gái tống tiền bằng loạt ảnh thân mật, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không có quan hệ tình cảm?

Sao quốc tế 14/02/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (14/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Trần Phi Vũ đang đọc kịch bản của bộ phim “Sổ tay công lược hắc liên hoa” và “Khó dỗ dành” được gửi đến anh ấy, nhưng sau khi lùm xùm tình cảm "nổ ra", nam diễn viên sẽ rất khó có thể hợp tác được với họ.

2. Nghê Ni được người trong giới điện ảnh đánh giá rất cao về mọi mặt, đều cô ấy còn thiếu ở hiện tại chỉ là một giải thưởng danh giá để chứng minh năng lực bản thân.

3. Mặc dù Vu Chính thích lợi dụng sự nổi tiếng của Bạch Lộc song anh ấy cũng thực sự rất quan tâm đến cô ấy. Về cơ bản, các dự án của Bạch Lộc anh ấy đều sẽ theo dõi từ đầu đến cuối.

4. Mức độ hoạt động của Lộc Hàm trong vài năm gần đây tương đối thấp, có nhiều hợp đồng thương mại của anh ấy đã bị mất đi, nhưng những tài nguyên còn lại của anh ấy vẫn có chất lượng rất cao.

5. Trần Phi Vũ và cô gái có quan hệ yêu đương, cô gái nói mình độc thân, sau khi phát sinh quan hệ thì cố ý sắp xếp để chụp lại hình. Đồng thời, cô còn đe dọa Trần Phi Vũ nếu không hẹn hò với cô ấy nữa thì sẽ tung ảnh. Sau cô gái này đưa ảnh cho chồng và người chồng muốn dùng ảnh để tống tiền Trần Phi Vũ. Tóm lại là cô gái và chồng cùng nhau gài bẫy để lừa đảo Trần Phi Vũ, cô gái muốn lừa tình còn chồng cô gái muốn tống tiền Trần Phi Vũ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/2/2023: Trần Phi Vũ bị bạn gái tống tiền bằng loạt ảnh thân mật, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không có quan hệ tình cảm? - Ảnh 1

6. Trương Nhược Quân đã nói rõ với các nhà làm phim rằng anh ấy sẽ không nhận đóng những cảnh thân mật.

7. Chương trình “Xin chào thứ 7” trước mắt đang thiếu một MC thường trú, Thời Đại Phong Tuấn đang rất tích cực đề cử Lưu Diệu Văn.

8. Dương Mịch rất coi trọng bộ điện ảnh mới, dù gì đây cũng là bộ phim đầu tiên sau khi rời Gia Hành.

9.Bộ phim tiếp theo của Điền Hi Vi nếu không có gì thay đổi thì sẽ là “Đại Phụng đả canh nhân”. Bộ phim này là một dự án nam chủ, chính vì vậy mà thời lượng diễn và kịch tình của nữ chính không quá nổi bật. Song dự án này cũng là một dự án phim lớn, nhận bộ phim này cô ấy cũng xem như sẽ có thể "bạo".

10. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không có quan hệ tình cảm, họ cũng không liên hệ riêng tư.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/2/2023: Trần Phi Vũ bị bạn gái tống tiền bằng loạt ảnh thân mật, Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba không có quan hệ tình cảm? - Ảnh 2

11. Khi bạn trai của Mã Tư Thuần không vui, cô ấy cảm thấy mình không đủ tốt và điên cuồng mua quà cho anh ấy.

12. Hành trình tiếp theo của Lưu Thi Thi là đến tham gia tuần lễ thời trang quốc tế. Sau đó thì việc vào tổ quay phim cũng đã được sắp xếp.

13. Lý Băng Băng rất khôn khéo và biết đối nhân xử thế, cô ấy nuôi cháu ruột (con của Lý Tuyết) cứ như con ruột của mình vậy và đối xử với bọn nhỏ rất tốt. Băng Lý thường mua nhiều đồ ăn và quần áo cho bọn nhỏ còn nhiều hơn là mẹ ruột của tụi nhỏ, trong nhà toàn là những món quà đắt tiền.

14. Dáng người của Trương Tử Phong thuộc dáng quả lê, chính vì vậy dù phần thân trên của cô ấy đã rất gầy rồi nhưng đôi chân của cô ấy vẫn không thể thon thả hơn được. Cô ấy cũng khá khó khăn và căng thẳng về việc này.

15. Việc kết hôn của Hồ Ca hoàn toàn là lựa chọn của chính Hồ Ca, không liên quan gì đến người khác

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/2/2023: Phạm Băng Băng không đòi thù lao khi quay phim ở Hàn, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du không tái hợp nữa?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (12/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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