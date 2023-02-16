Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/2/2023: Triệu Lệ Dĩnh nhận lời tham gia chương trình tạp kỹ, Tần Lam và Nguỵ Đại Huân đã chia tay?

2. Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ vẫn quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp diễn xuất của họ, cả hai đều đang liên lạc với các bộ phim truyền hình mới và chuẩn bị tham gia các đoàn làm phim.

1. Đàm Tùng Vận sau khi đọc kịch bản của "Em đẹp hơn ánh sao" khá hài lòng, đối tác trả thù lao hậu hĩnh, quan trọng nhất là kịch bản không đạo văn.

4. Chương trình “Xin chào thứ 7” trước mắt đang thiếu một MC thường trú, Thời Đại Phong Tuấn đang rất tích cực đề cử Lưu Diệu Văn.

3. Mặc dù Vu Chính thích lợi dụng sự nổi tiếng của Bạch Lộc song anh ấy cũng thực sự rất quan tâm đến cô ấy. Về cơ bản, các dự án của Bạch Lộc anh ấy đều sẽ theo dõi từ đầu đến cuối.

5. Triệu Lệ Dĩnh không từ chối tham gia các chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng muốn thư giãn, chương trình tạp kỹ được nhắc đến vào cuối năm ngoái đã bị hoãn lại do thay đổi đội ngũ dự án.

6. Lý Băng Băng có con nhưng không để tên cô trên giấy khai sinh, còn em gái cô có hai con, hai chị em cùng nhau thành lập công ty để kiếm tiền và cùng nhau nuôi dạy con cái.

7. Đổng Khiết và Phan Việt Minh không muốn con trai làm nghệ sĩ, nhưng sẽ để con lớn lên tự chọn.

8. Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa gần như chắc chắn sẽ do Trần Phi Vũ, Ngu Thư Hân đảm nhận vai chính.

9. Kiều Tàng - Khuất Sở Tiêu, Vương Sở Nhiên. Hôm qua cả 2 đăng Kiều Tàng, kịch bản không tệ

10. Tần Lam và Nguỵ Đại Huân đã chia tay và không ở bên nhau trong một thời gian dài. Cặp đôi chưa quen được 1 năm.

11. Vương Sở Nhiên là một trong những nghệ sỹ dưới trướng Giả Sĩ Khải. Anh thường lên kế hoạch quảng bá cho Vương Sở Nhiên theo con đường "nữ chính của Tấn Giang" (gương mặt phù hợp với mọi vai nữ chính ngôn tình). Hình tượng này khá phù hợp với cô ấy và việc tiếp thị gần đây cũng khá thành công. So với cùng lứa, nhan sắc của Vương Sở Nhiên tương đối nổi bật. Khác với dáng vẻ nữ thần lạnh lùng, cô ấy thuộc kiểu người không thích bị gò bó, yêu thích tự do. Trước khi ký với Giả Sĩ Khải, Vương Sở Nhiên không ký hợp đồng dài hạn với ai. Việc hợp tác với Giả Sĩ Khải cũng dựa trên việc anh ta sẽ ít can thiệp đến cuộc sống cá nhân của Vương Sở Nhiên.

12. Trần Đô Linh hiện tại đều đóng vai phụ trong rất nhiều bộ phim truyền hình, chiến lược của ekip của cô chính là đi khắp nơi làm khách mời, nâng cao thù lao cao hơn.

13. Con đường đỉnh cao của Trần Phi Vũ không cần suy nghĩ, hiện tại có thể bảo vệ thanh danh đều là một chuyện không dễ dàng, mẹ Trần Hồng đang tìm người giải quyết khắp nơi.

14. Thu nhập hàng năm của Lộc Hàm năm ngoái đã giảm xuống.

15. Dương Tử vừa muốn tham gia diễn xuất đóng phim chính kịch và phim cổ trang.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.