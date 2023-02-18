Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/2/2023: Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng 'mập mờ' trong mối quan hệ, giá trị thương mại của Tiêu Chiến vẫn đứng đầu trong Cbiz?

2. Đàn Kiện Thứ và Trương Tịnh Nghi đóng vai chính trong bộ phim "Vương Cân Cân người mà tôi đã đánh mất hai lần" đã hoàn thành một phần quay phim ở Thanh Đảo, bộ phim này tổng thời gian quay không dài.

1. Tuần lễ thời trang được tổ chức tại Paris (Pháp) sẽ có sự xuất hiện tham gia của Lưu Diệc Phi, Thành Nghị, Lưu Vũ Hân, Lưu Thư, Âu Dương Na Na. Bên cạnh đó, tuần lễ thời trang tại Milan (Ý) cũng có sự tham gia của Tiêu Chiến , Lý Vũ Xuân, Hồ Ca, Chung Hân Đồng, Lưu Đào, Trình Tiêu, Thái Từ Khôn, Lưu Thi Thi.

4. La Tấn thực sự luôn bảo vệ Đường Yên trong sự nghiệp, chỉ là anh không thể hiện ra bên ngoài, không muốn bị gắn mác "thổi phồng".

3. La Vân Hi sau khi kiểm tra sức khỏe thì có nguy cơ bệnh về xương khớp.

5. Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi chưa từng có mập mờ trong mối quan hệ, ngay sau khi quay xong phim thì cả hai không có liên lạc với nhau.

6. Chương trình Keep Running: Châu Thâm đang còn đàm phán hợp đồng nếu không được Tống Uy Long sẽ là người thay thế.

7. Bộ phim truyền hình "Bông hồng lợi kiếm" dự kiến sẽ có sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai vào ngày 3/20.

8. Angela Baby có rất nhiều mối liên hệ với ngôi sao Hàn Quốc.

9. Nhà hát Sương mù Ái Kỳ Nghệ "Không thể kể xuyên thấu", với sự tham gia của: Âu Hào, Lý Nhất Đồng, Dương Mịch, Lưu Dịch Quân, dự kiến khởi quay vào tháng 3.

10. Giá trị thương mại của Tiêu Chiến vẫn đứng đầu.

11. Tần Lam nếu gặp được người thích hợp, vẫn nguyện ý kết hôn.

12. Kim Thần rất biết chuyện, quan hệ với đạo diễn, nhà sản xuất đều rất tốt, dựa vào những người này cô cũng có thể lấy được rất nhiều tài nguyên không tồi.

13. Những phát ngôn của Trần Phi Vũ, có một số thương hiệu không tán thành tuyên bố của anh, chuẩn bị tìm anh hủy hợp đồng đòi bồi thường.

14. Ngô Lỗi độc thân. Ngoài ra, Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi chưa từng ở bên nhau.

15. Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ rất vui vẻ trong quá trình quay bộ phim "Thần Ẩn", hai người ở trường quay thường xuyên đùa giỡn rất vui vẻ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.