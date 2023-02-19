2. Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên có quan hệ đời thường rất tốt, hai người quay phim xong vẫn thường xuyên liên lạc.

1. Chương trình truyền hình “ngày ngày tiến lên” tái khởi động, hiện giờ đang mời Vương Nhất Bác làm khách mời, bên đó đang xem lịch quay, nếu lịch trình cho phép thì sẽ tham gia.

4. Lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ không ảnh hưởng đến việc phát hành phim, bởi vì chuyện này vốn không gây ảnh hưởng tới quá trình xét duyệt phát sóng của các bộ phim. Tuy nhiên, danh tiếng của cậu ấy bị ảnh hưởng không ít.

3. Lý Nhất Đồng và Phù Long Phi đã từng nắm tay thành công trong một chương trình làm mối từ rất lâu trước đây theo đúng kịch bản.

5. Lâm Chí Dĩnh hiện giờ tâm trạng rất thất thường, sau biến cố tai nạn xe lớn như vậy quả thực cũng khiến người ta khó chấp nhận, hơn nữa, anh ấy còn là người rất coi trọng gương mặt của mình.

6. Vợ của Hồ Ca có bầu trước, sau đó nửa cuối năm ngoái mới đăng kí kết hôn.

7. Trước đây, một số thương hiệu mời Lưu Thi Thi làm người đại diện đều là do cô ấy dùng đồ trước, thương hiệu nhìn thấy mới đến mời hợp tác.

8. Dương Dương không còn quan hệ gì với Triệu Lộ Tư nữa, chưa bao giờ có mối quan hệ với Vương Sở Nhiên

9. Trước mắt Ngu Thư Hân độc thân, nhưng người theo đuổi cô ấy rất nhiều.

10. Phạm Băng Băng 'học theo' con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy,

11. Nghê Ni ngoài thời gian ở đoàn phim thì đều diễn kịch nói, bộ phim điện ảnh đóng với Chu Nhất Long đã có lịch chiếu, diễn xuất của cô ấy được đánh giá cao.

12. Trương Tử Phong rất sợ cư dân mạng công kích ngoại hình của cô ấy.

13. Từ Hải Kiều và Quách Hiểu Đình không yêu nhau.

14. Tô Tiểu Đinh và Đổng Tuyền chia tay nhau từ cuối năm ngoái, hẹn hò nhau hơn 2 năm.

15. Minh Đạo đã lặng lẽ kết hôn sinh con, nhà vợ rất khá giả. Ngoài ra, nam diễn viên khi ra ngoài cũng khá để ý đến khoảng cách với phái nữ, nhất là nơi đông người.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.