Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 23/2/2023: Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ, Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân thường hẹn ăn tối cùng nhau?

2. Dương Tử dự định năm nay sẽ sắp xếp cho các bộ phim truyền hình chính kịch và ít quay phim thần tượng hơn.

1. "Thất phu hữu trạch" của Trần Hiểu dự kiến ​​​​sẽ khởi quay tại Hoành Điếm vào ngày 20 tháng 3.

4. Lộc Hàm gần đây đã chuyển rất nhiều tài nguyên cho Quan Hiểu Đồng, anh đã tốn rất nhiều công sức để giúp Quan Hiểu Đồng lấy kịch bản nữ chính.

3. "Ô vân chi thượng" Tôn Lệ , La Tấn. Dự kiến ​​​​sẽ khởi quay tại Ôn Châu vào ngày 20 tháng 3.

5. Thần tượng của Đàm Tùng Vận là Tôn Lệ.

6. Mối quan hệ giữa Lưu Đào và Lâm Tâm Như vẫn tốt đẹp trong nhiều năm qua.

7. Thù lao phim của Vương Sở Nhiên đã tăng lên một chút sau thành công của bộ phim "Nghe nói em thích tôi".

8. Tiêu Chiến hiếm khi tức giận với người khác, anh sẽ suy nghĩ lại cách mình làm tốt hơn

9. Trương Nghệ Mưu chọn Dịch Dương Thiên Tỉ cho bộ phim tiếp theo của ông ấy.

10. Mối quan hệ của Ngu Thư Hân và Trương Bân Bân rất tốt, hai người thường xuyên cùng nhau hẹn ăn cơm.

11. Bạch Lộc cô và Trương Lăng Hách "Ninh An Như Mộng" cùng với La Vân Hi "Trường Nguyệt Tàn Minh" đều là những bộ phim truyền hình rất được khán giả đánh giá cao, nếu phát sóng tốt đối với cô cũng là "trợ lực"cho sự nghiệp của cô không nhỏ.

12. Lưu Hạo Nhiên đã mất rất nhiều nguồn lực kinh doanh trong hai năm qua, nhưng anh ấy có rất nhiều phim tồn trữ trong tay, sau khi tỷ lệ tiếp xúc tăng lên, sẽ có nhiều xác nhận hơn.

13. Ngô Lỗi và Triệu Kim Mạch có mối quan hệ tốt, họ thường đi chơi sau khi quay phim.

14. Triệu Lộ Tư đã trở lại độc thân, nhưng Vương An Vũ rất nhiệt tình với cô trong đoàn làm phim.

15. Cúc Tịnh Y có rất nhiều người trong giới theo đuổi cô ấy. Một nam chính phim truyền hình ăn khách nhỏ theo đuổi cô ấy rất lâu nhưng không được, cậu ấy thậm chí còn tặng quà cho cô vào ngày lễ tình nhân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.