Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài?

Sao quốc tế 22/02/2023 11:31

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (22/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nếu Vương Sở Nhiên được nâng đỡ và quảng bá đúng cách, cô ấy hoàn toàn có thể trở thành đỉnh lưu vì vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất.

2. Dương Mịch và Lưu Khải Uy không còn liên hệ gì nữa, thứ ràng buộc duy nhất là Tiểu Gạo Nếp.

3. Triệu Lệ Dĩnh rất để tâm đến những diễn viên tiềm năng nhưng không có nhiều điều kiện để phát triển, nên nàng tiểu hoa thường giới thiệu, tiến cử họ cho những đoàn phim mà cô ấy đóng. Vì rằng nhìn những trường hợp đó, Triệu Lệ Dĩnh như thấy chính mình thời quá khứ vậy 

4.  Đạo diễn của bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, là người Hong Kong, làm nên thành công của Sứ Đồ Hành Giả. Chỉ sợ là phong cách đạo diễn Hong Kong không thích hợp với Đại Lục mà thôi, chứ về chất lượng, tay nghề thì không có gì đáng bàn cãi

5. Rất lâu trước đây, có người mai mối cho Hồ Ca Đường Yên nhưng hai người họ không có cảm giác gì với nhau cả.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài? - Ảnh 1

6. Dịch Dương Thiên Tỉ không phải 1 người giỏi giao tiếp, cậu ấy bình thường rất ít nói.

7. Đàm Tùng Vận thường xuyên đi trị liệu mát-xa truyền thống của Trung Quốc và cảm thấy rằng nó rất hữu ích trong việc giảm mệt mỏi, căng thẳng. Dù ghế mát-xa có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với mát-xa truyền thống do bàn tay của con người mang đến rồi

8. Khi không đóng phim thì việc chính của Cổ Lực Na Trát là hen hò, dạo phố, mua sắm, chăm sóc nhan sắc... tận hưởng cuộc sống không khác gì người thường.

9. Hoàng Tử Thao đối xử rất tốt với Từ Nghệ Dương, nam diễn viên cưng chiều bạn gái như đang nâng niu bảo bối trong tay.

10. Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài? - Ảnh 2

11. Tạm thời mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân vẫn ổn định.

12. Sau lùm xùm tình ái của con trai Trần Phi Vũ, Trần Khải Ca không dám ra ngoài, bình thường ông ấy hay ra ngoài dự tiệc nhưng hai ngày nay không có tâm trạng đi đâu, sợ bị chê cười.

13. Thương hiệu thời trang của Bạch Kính Đình là một trong những thương hiệu tốt nhất trong số những người nổi tiếng hiện nay, bởi vì anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để tự mình nghiên cứu nó, đồng thời cũng tìm được rất nhiều nhà thiết kế thích hợp để hợp tác với mình, và anh ấy muốn phát triển nó về lâu dài

14. Lưu Khải Uy khá kén chọn, anh không mua đồ giá trị cho bạn gái hiện tại, ngược lại, người phụ nữ ấy đã cố gắng hết sức để tổ chức lễ tình nhân cho anh

15. Tống Tổ Nhi vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với bộ phim “Gian nan chế tạo”.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động

Gần đây, thông tin Tống Thiến sắp kết hôn với Vương Khải nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Dù cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, song khán giả vẫn đưa ra nhiều lời bàn luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Hồ Ca Đường Yên sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động

Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh

Lý do 'Trọng Tử' của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê vướng 'mác đạo nhái' phim của Triệu Lệ Dĩnh

Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường

Giữa lúc tin đồn yêu được với Ngô Lỗi chưa 'hạ nhiệt', Triệu Lộ Tư vẫn làm điều đáng yêu này trên phim trường

Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt?

Phim 'Trọng Tử' vừa lên sóng đã nhận chỉ trích: Diễn xuất của Dương Siêu Việt mãi không tiến bộ, nội dung 'đạo trắng trợn' Hoa Thiên Cốt?

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

Không ăn theo danh xưng 'Tiểu Lưu Diệc Phi', Vương Sở Nhiên chứng minh mình là 'độc nhất vô nhị' bằng thực lực

Vì sao 'Bạn trai mùa đông' Hứa Quang Hán được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay?

Vì sao 'Bạn trai mùa đông' Hứa Quang Hán được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay?

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới