Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 22/2/2023: Hồ Ca và Đường Yên từng được mai mối nhưng không thành, Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài?

2. Dương Mịch và Lưu Khải Uy không còn liên hệ gì nữa, thứ ràng buộc duy nhất là Tiểu Gạo Nếp.

1. Nếu Vương Sở Nhiên được nâng đỡ và quảng bá đúng cách, cô ấy hoàn toàn có thể trở thành đỉnh lưu vì vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất.

4. Đạo diễn của bộ phim Lợi Kiếm Hoa Hồng do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính, là người Hong Kong, làm nên thành công của Sứ Đồ Hành Giả. Chỉ sợ là phong cách đạo diễn Hong Kong không thích hợp với Đại Lục mà thôi, chứ về chất lượng, tay nghề thì không có gì đáng bàn cãi

3. Triệu Lệ Dĩnh rất để tâm đến những diễn viên tiềm năng nhưng không có nhiều điều kiện để phát triển, nên nàng tiểu hoa thường giới thiệu, tiến cử họ cho những đoàn phim mà cô ấy đóng. Vì rằng nhìn những trường hợp đó, Triệu Lệ Dĩnh như thấy chính mình thời quá khứ vậy

5. Rất lâu trước đây, có người mai mối cho Hồ Ca và Đường Yên nhưng hai người họ không có cảm giác gì với nhau cả.

6. Dịch Dương Thiên Tỉ không phải 1 người giỏi giao tiếp, cậu ấy bình thường rất ít nói.

7. Đàm Tùng Vận thường xuyên đi trị liệu mát-xa truyền thống của Trung Quốc và cảm thấy rằng nó rất hữu ích trong việc giảm mệt mỏi, căng thẳng. Dù ghế mát-xa có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với mát-xa truyền thống do bàn tay của con người mang đến rồi

8. Khi không đóng phim thì việc chính của Cổ Lực Na Trát là hen hò, dạo phố, mua sắm, chăm sóc nhan sắc... tận hưởng cuộc sống không khác gì người thường.

9. Hoàng Tử Thao đối xử rất tốt với Từ Nghệ Dương, nam diễn viên cưng chiều bạn gái như đang nâng niu bảo bối trong tay.

10. Lưu Diệc Phi đang tiếp xúc với kịch bản phim nước ngoài.

11. Tạm thời mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân vẫn ổn định.

12. Sau lùm xùm tình ái của con trai Trần Phi Vũ, Trần Khải Ca không dám ra ngoài, bình thường ông ấy hay ra ngoài dự tiệc nhưng hai ngày nay không có tâm trạng đi đâu, sợ bị chê cười.

13. Thương hiệu thời trang của Bạch Kính Đình là một trong những thương hiệu tốt nhất trong số những người nổi tiếng hiện nay, bởi vì anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để tự mình nghiên cứu nó, đồng thời cũng tìm được rất nhiều nhà thiết kế thích hợp để hợp tác với mình, và anh ấy muốn phát triển nó về lâu dài

14. Lưu Khải Uy khá kén chọn, anh không mua đồ giá trị cho bạn gái hiện tại, ngược lại, người phụ nữ ấy đã cố gắng hết sức để tổ chức lễ tình nhân cho anh

15. Tống Tổ Nhi vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với bộ phim “Gian nan chế tạo”.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.