Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động

Sao quốc tế 20/02/2023 13:30

Gần đây, thông tin Tống Thiến sắp kết hôn với Vương Khải nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Dù cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, song khán giả vẫn đưa ra nhiều lời bàn luận.

Những ngày vừa qua, thông tin Tống Thiến sắp kết hôn với Vương Khải tạo được sự chú ý và quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Dù cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, nhưng nhiều người vẫn đưa ra nhiều lời bàn luận.

Tống Thiến là ca sĩ thần tượng sở hữu nhan sắc thu hút, có thực lực cùng lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của Tống Thiến còn nghèo nàn, không thuyết phục người xem. Chính vì vậy, sau 11 năm lấn sân đóng phim, nữ ca sĩ vẫn không thể thoát mác “bình hoa di động”.

Cụ thể, Tống Thiến có vai diễn đầu tay trong phim “Khi tình yêu đến (2012). Sau đó, cô tham gia liên tiếp loạt phim từ hiện đại đến cổ trang như “Bí mật của Mỹ Lệ”, “Thượng cổ tình ca”, “Vương quốc ảo”, “Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân”, “Ánh trăng không hiểu lòng tôi”... nhưng các tác phẩm đều bị đánh giá chỉ đạt chất lượng trung bình.

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động - Ảnh 1

Năm 2020, hai tác phẩm “Kết ái - Mối tình đầu của Thiên Tuế đại nhân” và “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” do cựu thành viên f(x) đóng chính dù khả năng diễn xuất còn hạn chế, song lại tạo hiệu ứng tốt. Trong đó, màn kết hợp của cô và đàn em Tống Uy Long trong “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” gây sốt, được so sánh là phiên bản Trung Quốc của tác phẩm “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Phim cũng đạt rating tốt, trên 2%. Vậy nên, Tống Thiến đã vượt qua 7 người đẹp khác là Quan Hiểu Đồng, Giang Sơ Ảnh, Đàm Tùng Vận, Lý Nhất Đồng, Lý Thấm, Ngô Cẩn Ngôn, Ngu Thư Hân để trở thành nữ thần Kim Ưng 2020.

Cuối năm 2021, phim “Phong khởi Lạc Dương” của Tống Thiến và Vương Nhất Bác đóng chính lên sóng. Ngoài những lời khen về bối cảnh, phục trang thì kịch bản và diễn xuất của cặp đôi chính tiếp tục nhận về “cơn mưa” lời chê.

Năm 2022, Tống Thiến có tên trong danh sách Những nữ diễn viên gây thất vọng nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ cùng với Triệu Lộ Tư, Dương Mịch, Giang Sơ Ảnh... do Sohu thống kê.

Lý do 'người tình tin đồn của Vương Khải' - Tống Thiến vẫn không thể thoát mác 'bình hoa di động' sau 11 năm hoạt động - Ảnh 2

Người đẹp sinh năm 1987 xuất thân là ca sĩ thần tượng, không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Cách biểu đạt cảm xúc của cô luôn phô trương khiến nhân vật trở nên gây cười. Nhiều khoảnh khắc diễn quá lố của Tống Thiến hiện lan truyền trên mạng xã hội. Khả năng diễn xuất của cô chỉ tiến bộ hơn trong hai tác phẩm gần đây.

 

 

Mặt khác, Tống Thiến được coi là ca sĩ thần tượng có thực lực hàng đầu giới giải trí Trung Quốc. Cô hoạt động năng nổ trong nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, làm giám khảo các chương trình tuyển chọn nghệ sĩ, tham gia show truyền hình. Hiện tại, Tống Thiến chưa công khai người yêu. Cô giữ đời tư trong sạch, không vướng scandal, do đó là gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ lựa chọn làm người đại diện.

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