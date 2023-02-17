Ninh An Như Mộng chính thức được cấp phép chiếu mạng, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện

Sao quốc tế 17/02/2023 13:39

Bộ phim Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính sắp được lên sóng, ngày gặp Tạ Nguy với Khương Tuyết Ninh đã đến gần rồi.

Ninh An Như Mộng với sự tham gia của Bạch LộcTrương Lăng Hách hiện đang là bộ phim nằm trong danh sách những tác phẩm sẽ lên sóng trong năm 2023. Kể từ khi công bố đến trong quá trình quay, bộ phim luôn được nhiều khán giả chú ý đến và kỳ vọng. Thế nên, sau khi đóng máy khán giả không khỏi nôn nóng chờ đợi Ninh An Như Mộng được cấp phép và có lịch chiếu. 

Ninh An Như Mộng chính thức được cấp phép chiếu mạng, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện - Ảnh 1

Mới đây, truyền thông Trung Quốc thông tin Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc và Trương Lăng Hách đóng chính đã được cấp giấy phép chiếu mạng dành cho webdrama. Được biết, bộ phim chính thức qua thẩm duyệt với số tập là 36, dự kiến chiếu vào tháng 4/2023.

Ninh An Như Mộng chính thức được cấp phép chiếu mạng, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện - Ảnh 2

Cách đây không lâu, bộ phim cũng đã phá mốc 2 triệu lượt đặt trước trên nền tảng IQIYI. Đây được xem là một tín hiệu tốt với đối với một tác phẩm chỉ sở hữu 2 diễn viên trẻ như Bạch Lộc và Trương Lăng Hách.

Ngoài 2 diễn viên chính là Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, còn có sự tham gia của những gương mặt nhan sắc đảm đương đầy tiềm năng như Vương Tinh Việt, Châu Tuấn Vỹ, Lưu Tá Ninh...

Ninh An Như Mộng chính thức được cấp phép chiếu mạng, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện - Ảnh 3

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ trước đó, dự án Ninh An Như Mộng lần này rất quan trọng với Bạch Lộc. Nền tảng chiếu muốn kiểm tra xem khả năng thu hút “nhiệt”, “gánh” phim của cô đến đâu. Sau đó, họ sẽ xem xét mức độ tài nguyên tiếp theo sẽ giao cho cô. 

Mặc dù chưa được các diễn viên liên quan xác nhận nhưng một số người tin rằng Bạch Lộc nhất định sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình - mang đến màn trình diễn ấn tượng và tạo được “nhiệt” ổn cho phim. 

Ninh An Như Mộng chính thức được cấp phép chiếu mạng, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện - Ảnh 4

Hơn nữa, việc đạo diễn phim là Chu Duệ Bân - người từng tạo nên nhiều dự án phim ảnh nổi tiếng trong thời gian gần đây như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương...cũng khiến nhiều người hoàn toàn tin tưởng vào thành công nối tiếp của Ninh An Như Mộng trong tương lai.

Ninh An Như Mộng là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết “Khôn Ninh” của tác giả Thời Kính. Đây là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Hai thế giới bị đảo ngược, yêu và ghét không bao giờ thay đổi. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi. Khương Tuyết Ninh đã che giấu sự thông minh của mình, trốn vào cung điện. Cô viết lại số phận của mình để buông bỏ những ám ảnh trong quá khứ. 

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Mới đây, thông tin bộ phim Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ được tăng thêm số tập khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

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