Trước thềm lên sóng, Ninh An Như Mộng khiến fan phấn khích khi hay tin tăng thêm số tập phát sóng

Kể từ khi có thông tin về bộ phim Ninh An Như Mộng cũng như dàn cast tham gia đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Việc Bạch Lộc hợp tác cùng Trương Lăng Hách ngay trong thời gian đầu đã được kỳ vọng nhiều hơn cả. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, cặp đôi này đã khiến dân tình mê mẩn vì visual đẹp và chemistry tràn màn hình. Chính vì thế, dân tình đang rất háo hức để chờ ngày phim lên sóng.

Mới đây, theo thông tin từ trang Phim truyền hình CCTV, có 6 bộ phim dài tập chiếu mạng, 3 bộ phim điện ảnh chiếu mạng đổi tên mới, 5 bộ phim dài tập chiếu mạng thay đổi số tập (trong đó có Ninh An Như Mộng), 7 bộ phim dài tập chiếu mạng và 4 bộ phim điện ảnh chiếu mạng thay đổi đơn vị sản xuất. Trong đó, Ninh An Như Mộng được CCTV gắn kèm hashtag "Ninh An Như Mộng tăng số tập phim" ngay đầu bài viết.

Được biết, bộ phim Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ tăng từ 36 lên 38 tập, tăng thêm 2 tập so với ban đầu. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, người hâm mộ cặp đôi đã vô cùng phấn khích và bật ngay chế độ "hóng" ngày phim lên sóng.