Trước thềm lên sóng, Ninh An Như Mộng khiến fan phấn khích khi hay tin tăng thêm số tập phát sóng

Mới đây, thông tin bộ phim Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ được tăng thêm số tập khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Kể từ khi có thông tin về bộ phim Ninh An Như Mộng cũng như dàn cast tham gia đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Việc Bạch Lộc hợp tác cùng Trương Lăng Hách ngay trong thời gian đầu đã được kỳ vọng nhiều hơn cả. Ngay từ những tạo hình đầu tiên, cặp đôi này đã khiến dân tình mê mẩn vì visual đẹp và chemistry tràn màn hình. Chính vì thế, dân tình đang rất háo hức để chờ ngày phim lên sóng.

Mới đây, theo thông tin từ trang Phim truyền hình CCTV, có 6 bộ phim dài tập chiếu mạng, 3 bộ phim điện ảnh chiếu mạng đổi tên mới, 5 bộ phim dài tập chiếu mạng thay đổi số tập (trong đó có Ninh An Như Mộng), 7 bộ phim dài tập chiếu mạng và 4 bộ phim điện ảnh chiếu mạng thay đổi đơn vị sản xuất. Trong đó, Ninh An Như Mộng được CCTV gắn kèm hashtag "Ninh An Như Mộng tăng số tập phim" ngay đầu bài viết. Được biết, bộ phim Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ tăng từ 36 lên 38 tập, tăng thêm 2 tập so với ban đầu. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, người hâm mộ cặp đôi đã vô cùng phấn khích và bật ngay chế độ "hóng" ngày phim lên sóng.

Trong năm 2023, Ninh An Như Mộng được xem là một đối thủ cực kỳ nặng ký trên đường đua phim ảnh, đặc biệt là ở dòng phim cổ trang. Dự án này được kỳ vọng sẽ đối đầu trực diện với An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba, Trường Tương Tư của Dương Tử hay Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính. Vừa qua, Ninh An Như Mộng cũng đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng iQiyi. Đề tài cung đình hấp dẫn, lại có dàn diễn viên lưu lượng đang rất nổi tiếng vậy nên khán giả đang rất mong chờ bộ phim sẽ gặt hái thành tích cao. Ngoài ra, việc đạo diễn Chu Duệ Bân - người đứng đằng sau thành công của loạt phim nổi tiếng như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương,... cầm trịch dự án lần này cũng đã phần nào khiến dân tình tin tưởng vào thành công của Ninh An Như Mộng sau khi được công chiếu. Ninh An Như Mộng là bộ phim kể về cuộc đời nhiều biến động của cô gái Khương Tuyết Ninh (Bạch Lộc). Cô có những mối quan hệ đầy duyên phận với 3 nam nhân có thân phận và địa vị khác nhau trong triều đình đương thời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-them-len-song-ninh-an-nhu-mong-khien-fan-phan-khich-khi-hay-tin-tang-them-so-tap-phat-song-553937.html