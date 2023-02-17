Un Garcon Charmant (hay còn được gọi là UGC) là một thương hiệu thời trang mà Lộc Hàm chính là một trong những nhà sáng lập. Được biết hương hiệu thời trang đường phố cao cấp này định vị đối tượng phục vụ là Gen Z ngay từ khi mới ra đời đã nhận được sự chú ý của nhiều người.

Thế nhưng, mới đây một blogger sau khi mua áo khoác từ U.G.C đã tức giận đăng tải video với những lời chỉ trích gay gắt về trải nghiệm sản phẩm của cô ấy.

Cụ thể, với một chiếc áo khoác trị giá hơn 5 triệu đồng nhưng cô rất không hài lòng khi nhận về sản phẩm có chất lượng vải vốn không tốt, khá nóng, áo có nhiều đoạn chỉ thừa, đường may lỏng lẻo, khoá cũng không tốt. Theo ý kiến của blogger này, thực tế, chiếc áo khác chỉ đáng giá 200 ngàn.

Khi bài đánh giá thu hút sự chú ý ở Trung Quốc, thương hiệu UGC của Lộc Hàm đã trả lời: “Khách hàng mua sản phẩm của chúng tôi thông qua các kênh chính thức có thể trả lại hoặc được hoàn tiền trong vòng 7 ngày, bất kể nguyên nhân là gì”.

Tưởng rằng, sự việc chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng, không lâu sau trên instagram cá nhân, Lộc Hàm lại đăng 2 bài liên tiếp với nội dung như sau:

"Anh hùng bàn phím giỏi lắm, thấy ghen tị với mấy bạn ghê" và "Làm anh hùng bàn phím vẫn luôn dễ vậy đó".

Bài đăng của Lộc Hàm

Nhanh chóng, động thái này của Lộc Hàm được cho là đang nói về vụ việc từ thương hiệu thời trang của mình. Có người cho rằng lời ám chỉ của Lộc Hàm đủ sắc bén, người lại chê trách ngôi sao thiếu tinh tế trong lời nói vì tới giờ, vẫn chưa thể kết luận chắc chắn liệu áo U.G.C có vấn đề hay chỉ đơn giản là cô blogger nọ mua phải hàng nhái.

Mặt khác, phía fan Lộc Hàm cho rằng ý của Lộc Hàm là nhắm đến những người "tát gió theo mưa" khi thương hiệu bị chê, những người cố tình lái dư luận sang hướng xấu chứ không phải người review chiếc áo.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Fan cũng đừng bênh là thẳng tính nên mới lên Instgram nói vậy, thế giờ sao nào nói gì không đúng thì đổ hết cho thẳng tính à? Thương hiệu nào chả có trái chiều, việc của chủ là xử lí truyền thông chứ không phải lên mắng cư dân mạng.

- Chiếc áo của cô gái chưa rõ hàng thật hay giả, chờ xác minh. Sai thì nhận thôi, còn không thì cũng nên chờ. Cô ấy nói mình là người trong ngành mà không rõ khoá gì, định giá sai thì cũng có thể đặt nghi ngờ. Về phần Lộc Hàm, mình cũng thấy xử lý không khéo, nhưng mình tin Lộc Hàm đang nói những kẻ không mua sản phẩm mà tát nước theo mưa. Tuy nhiên vẫn phải nói lại là xử lý không khéo thật. Mình vẫn hy vọng làm rõ chuyện thật giả.