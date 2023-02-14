Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Đồng thời, dựa vào video chúc mừng lễ Tình nhân của Vương Khải, cư dân mạng dự đoán đối tượng kết hôn của anh là Tống Thiến . Vì trong video này xuất hiện ngày sinh của cô 2/2/1987. Sáng 14/2, tin đồn Vương Khải - Tống Thiến sắp kết hôn bắt đầu rầm rộ khắp các mạng xã hội Trung Quốc.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Trung đã đăng bài cho biết Vương Khải sắp kết hôn. Cụ thể, nam diễn viên và bạn gái đều là người trong giới giải trí . Cả hai vô cùng kín tiếng và chưa có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến đối phương.

Ngay sau khi tin đồn "nổ ra", phía Vương Khải đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định thông tin trên mạng là giả, hi vọng mọi người không truyền bá bà tin vào tin đồn sai sự thật.

Bên cạnh đó, phòng làm việc của Tống Thiến cũng đăng tải văn bản thanh minh, khẳng định thông tin trên mạng là bịa đặt, xâm phạm đến quyền lợi của Tống Thiến, sẽ ngăn chặn các tin đồn thất thiệt, nhưng người bịa đặt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vương Khải là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh xứ Trung. Anh nổi tiếng qua các vai diễn như Tào Tháo trong Chân Tam quốc vô song, Lý Huân Nhiên trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến... và mới đây là màn kết đôi cực ngọt cùng Đàm Tùng Vận trong Hướng Gió Mà Đi.

Tống Thiến ra mắt với nghệ danh Victoria trong nhóm nhạc nhà SM Ent - f(x) vào năm 2009. Từ năm 2015, cô bắt đầu tập trung cho sự nghiệp cá nhân và trở về hoạt động tại quê nhà Trung Quốc. Trái với con đường âm nhạc đầy thành công, Tống Thiến lấn sân qua diễn xuất nhưng gây nhiều tranh cãi vì lối diễn vụng về, cường điệu. Kể từ sau Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (2020), diễn xuất của cô dần tiến bộ và được khán giả công nhận.