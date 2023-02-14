Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào?

Sao quốc tế 14/02/2023 15:05

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung bàn tán xôn xao trước thông tin Vương Khải và Tống Thiến sắp kết hôn trong năm 2023.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Trung đã đăng bài cho biết Vương Khải sắp kết hôn. Cụ thể, nam diễn viên và bạn gái đều là người trong giới giải trí. Cả hai vô cùng kín tiếng và chưa có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến đối phương.

Đồng thời, dựa vào video chúc mừng lễ Tình nhân của Vương Khải, cư dân mạng dự đoán đối tượng kết hôn của anh là Tống Thiến. Vì trong video này xuất hiện ngày sinh của cô 2/2/1987. Sáng 14/2, tin đồn Vương Khải - Tống Thiến sắp kết hôn bắt đầu rầm rộ khắp các mạng xã hội Trung Quốc.

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào? - Ảnh 1

Ngay sau khi tin đồn "nổ ra", phía Vương Khải đã lên tiếng phủ nhận tin đồn, khẳng định thông tin trên mạng là giả, hi vọng mọi người không truyền bá bà tin vào tin đồn sai sự thật.

Bên cạnh đó, phòng làm việc của Tống Thiến cũng đăng tải văn bản thanh minh, khẳng định thông tin trên mạng là bịa đặt, xâm phạm đến quyền lợi của Tống Thiến, sẽ ngăn chặn các tin đồn thất thiệt, nhưng người bịa đặt sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào? - Ảnh 2Vương Khải và Tống Thiến sẽ kết hôn trong năm 2023: Chính chủ lên tiếng như thế nào? - Ảnh 3

 

Vương Khải là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh xứ Trung. Anh nổi tiếng qua các vai diễn như Tào Tháo trong Chân Tam quốc vô song, Lý Huân Nhiên trong Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến... và mới đây là màn kết đôi cực ngọt cùng Đàm Tùng Vận trong Hướng Gió Mà Đi.

Tống Thiến ra mắt với nghệ danh Victoria trong nhóm nhạc nhà SM Ent - f(x) vào năm 2009. Từ năm 2015, cô bắt đầu tập trung cho sự nghiệp cá nhân và trở về hoạt động tại quê nhà Trung Quốc. Trái với con đường âm nhạc đầy thành công, Tống Thiến lấn sân qua diễn xuất nhưng gây nhiều tranh cãi vì lối diễn vụng về, cường điệu. Kể từ sau Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc (2020), diễn xuất của cô dần tiến bộ và được khán giả công nhận.

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Từng là tài tử nổi danh với "Chiếc bật lửa và váy công chúa", sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng vì 'scandal giường chiếu' của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Khải Tống Thiến sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Đang lúc ồn ào tình ái 'nóng' khắp cõi mạng, Trần Phi Vũ tiếp tục bị tố quá khứ 'đen' vào năm 16 tuổi

Đang lúc ồn ào tình ái 'nóng' khắp cõi mạng, Trần Phi Vũ tiếp tục bị tố quá khứ 'đen' vào năm 16 tuổi

Lâm Chí Dĩnh lần đầu tái xuất làng giải trí sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Lâm Chí Dĩnh lần đầu tái xuất làng giải trí sau tai nạn giao thông nghiêm trọng

Diễn viên hết thời về bán mì xào ở chợ, cuộc sống mưu sinh khiến ngoại hình xuống dốc trông thấy

Diễn viên hết thời về bán mì xào ở chợ, cuộc sống mưu sinh khiến ngoại hình xuống dốc trông thấy

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội

Vợ 'ông trùm giải trí' Châu Trác Hoa nộp đơn kháng cáo, tìm cách cứu chồng khỏi cảnh tù tội

Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình

Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 42 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 4 giờ 48 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 10 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng