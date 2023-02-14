Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng

Sao quốc tế 14/02/2023 12:15

Từng là tài tử nổi danh với "Chiếc bật lửa và váy công chúa", sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng vì 'scandal giường chiếu' của mình.

Vào ngày 13/2, một blogger nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đăng loạt ảnh Trần Phi Vũ đang say ngủ và được cô gái nằm bên cạnh anh chụp hình. Cụ thể, nam diễn viên và cô gái - được cho là một hot girl mạng xã hội Trung Quốc - đã ở bên nhau từ năm 2021. Ngoài ra, hai người nhiều lần thuê phòng khách sạn cao cấp ở Trường Sa để hẹn hò.

Ngay sau đó, phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã đưa ra văn bản giải thích sự việc. Trong đó, con trai đạo diễn Trần Khải Ca khẳng định anh và cô gái họ Hồ có quan hệ yêu đương khi cả hai đều độc thân. Những hình ảnh được tung ra là xâm phạm quyền cá nhân và bôi nhọ danh dự của Trần Phi Vũ.

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng - Ảnh 1

Trần Phi Vũ là nam diễn viên trẻ đang lên sau thành công của bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Chiếc bật lửa và váy công chúa", phát sóng năm 2022. Anh là con trai út của đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca và "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" Trần Hồng. Với xuất thân bề thế và một bộ phim nổi tiếng đã giúp con đường theo đuổi diễn xuất của Trần Phi Vụ ngày càng rộng mở.

Sau thành công của "Chiếc bật lửa và váy công chúa" vào năm 2022, Trần Phi Vũ hiện đang chăm chỉ xem xét các phim mới. Anh vẫn còn một bộ phim cổ trang nữa đóng cùng La Vân Hi là Hạo Y Hành hiện đã quay xong nhưng chưa có thời gian lên sóng.

Trước đó, phim điện ảnh "Đếm ngược nói yêu em" của anh chàng cùng Châu Dã đã ấn định công bố vào ngày 14.2.2023 nhưng có vẻ sẽ không thể thuận lợi như dự kiến. Tin đồn gây bão hôm nay rất có thể sẽ khiến sự nghiệp đang trên đà phát triển của Trần Phi Vũ bị chậm lại.

Sự nghiệp và danh tiếng Trần Phi Vũ chịu ảnh hưởng ra sao sau lùm xùm tình ái với hotgirl mạng - Ảnh 2

Bên cạnh đó, theo truyền thông Hoa ngữ, làng giải trí và khán giả rất khắt khe với nghệ sĩ dính scandal, vi phạm đạo đức. Nếu đúng như tin đồn Phi Vũ qua lại với phụ nữ đã có chồng thì danh tiếng anh tổn hại nghiêm trọng. Có thể, các nhãn hàng sẽ quay lưng và các phim đã, sắp phát sóng có thể gỡ bỏ trên các nền tảng, huỷ lịch chiếu.

Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng

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Phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã đưa ra phản hồi chính thức giữa ồn ào lộ ảnh giường chiếu của nam diễn viên.

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