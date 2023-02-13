La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ

Sao quốc tế 13/02/2023 14:29

Không ít người tỏ ra khó hiểu vì hành động mắng người vô lý của các fan couple La Vân Hi và Trần Phi Vũ.

Trưa nay 13/2, Trần Phi Vũ bất ngờ bị tung ra loạt ảnh giường chiếu cùng một hotgirl mạng khiến hình tượng sụp đổ. Bởi trước đó, Trần Phi Vũ được coi là nam thần thế hệ mới của Cbiz sau thành công rực rỡ của bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em. 

La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ - Ảnh 1
Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu với hotgirl mạng.

Hiện tại, các từ khóa về Trần Phi Vũ đã nhanh chóng phủ sóng và lọt hotsearch các nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, phía Trần Phi Vũ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về loạt tin tức được đưa ra trên mạng càng khiến các fan càng thêm nóng ruột. 

La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ - Ảnh 2
Vụ việc của Trần Phi Vũ đang "bạo tím" trên hot search Weibo.

Giữa lùm xùm kể trên, La Vân Hi - bạn diễn của Trần Phi Vũ trong bộ phim đam mỹ Hạo Y Hành cũng bất ngờ "ngồi không dính đạn".

Theo đó, trên trang Weibo cá nhân, La Vân Hi đã có bài viết chia sẻ loạt ảnh ăn mừng ngày Tết Nguyên Tiêu vào ngày 5/2. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi fan couple Phi Vân Hệ (fan couple La Vân Hi và Trần Phi Vũ) lại chia sẻ lại bài viết đó và nói rằng: "Trần Phi Vũ đang bị như vậy mà cậu còn tâm trạng ăn mừng Tết Nguyên tiêu sao?"

La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ - Ảnh 3
Bài đăng mừng Tết Nguyên Tiêu của La Vân Hi.

 

La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ - Ảnh 4
Fan couple La Vân Hi và Trần Phi Vũ đã chia sẻ lại và chỉ trích hành động của La Vân Hi.

Động thái này khiến nhiều người, đặc biệt là fan của La Vân Hi cảm thấy không khỏi bức xúc, tức giận. Bởi thần tượng mình vốn chẳng liên quan gì trong lùm xùm của Trần Phi Vũ, bỗng nhiên một bài viết đăng ảnh đi ăn từ mấy hôm trước cũng bị vạ lây. 

Hạo Y Hành là một dự án được khán giả vô cùng mong chờ nhưng năm lần bảy lượt có tin đồn lên sóng nhưng rồi đều khiến khán giả thất vọng. Chưa kể, vào đầu năm 2022 Cục phát thanh truyền hình Bắc Kinh (hay Quảng Điện Bắc Kinh) cũng đã ban hành văn bản chính thức yêu cầu ngưng sản xuất "đam cải" (tức đam mỹ cải biên/ chuyển thể dưới dạng phim truyền hình, chiếu mạng).

La Vân Hi 'ngồi không dính đạn' vì dám 'đi ăn' giữa lùm xùm của Trần Phi Vũ - Ảnh 5

Thế nên, số phận của dòng phim đam mỹ sẽ khó mà tồn tại ở đất nước tỷ dân khi Cục phát thanh truyền hình Bắc Kinh đã ban hành văn bản báo cáo. Hiện tại lại thêm ồn ào của Trần Phi Vũ thì Hạo Y Hành có khả năng sẽ bị "đắp chiếu" vĩnh viễn.

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