Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con?

Sao quốc tế 13/02/2023 13:46

Sau khi loạt ảnh "giường chiếu" bị lộ, nhiều cư dân mạng xứ Trung đã tìm kiếm được những thông tin liên quan đến bạn gái của Trần Phi Vũ.

Gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, phong cách lạnh lùng trong bộ phim "Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa" đóng cùng Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã dễ dàng "đốn gục" trái tim của rất nhiều thiếu nữ. Tuy nhiên, Trần Phi Vũ bất ngờ vướng vào bê bối khi bị lộ ảnh giường chiếu.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã tích cực truy tìm danh tính cô gái "ngủ cùng" Trần Phi Vũ. Cụ thể, cô gái này từng là hotgirl khá có tiếng trên mạng. Sau này, cô đã trở thành trạm tỷ của Trần Phi Vũ.

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con? - Ảnh 1

Đáng chú ý là, cô nàng hotgirl mạng này cũng là người đã kết hôn. Loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ là do chồng cô gái kia đưa cho phía blogger. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, loạt hotsearch liên quan đến Trần Phi Vũ liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo lần lượt như: No1: Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No2: 是亦琳吖 - tài khoản Douyin của hotgirl mạng ngủ cùng Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No3: Trạm tỷ của Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No4: Đỉnh lưu Arthur; No5: Vận Mệnh Tuân Hoàn - tên couple của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nhi.

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con? - Ảnh 2Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con? - Ảnh 3

Trần Phi Vũ sinh ngày 9/4/2000. Anh có bố là đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca, mẹ là nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc - Trần Hồng. Nhờ nền tảng vững chắc từ gia đình, anh dễ dàng nhận vai chính từ những phim đầu tay là Bí quả (2016) và Tương Dạ (2018), Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Tôi và tổ quốc của tôi, Hoa nở giữa bụi trần. Ngoài ra, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior khi mới 16 tuổi. Nam diễn viên cũng được mời lên trang bìa của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc

Trần Phi Vũ trở thành tâm điểm 'nóng bỏng tay' vì hẹn hò với hotgirl mạng đã kết hôn và có con? - Ảnh 4

Xuất thân từ gia đình quyền lực, tuy nhiên, nam diễn viên được biết đến là người đi lên từ thực lực. Do đó, ngay từ khi mới bắt đầu con đường diễn xuất, Trần Phi Vũ đã vấp phải định kiến và bị đánh giá khắt khe hơn vì danh con ông cháu cha. Khán giả cho rằng anh được ưu ái bởi cha mẹ nổi tiếng dù tuổi đời còn trẻ và chưa có thành tích nổi trội.

Cho đến năm 2021, Trần Phi Vũ có cơ hội tỏa sáng với vai chính trong Chiếu sáng anh, sưởi ấm em (tên cũ: Chiếc bật lửa và váy công chúa) được chuyển thể từ tiểu thuyết Chiếc bật lửa và váy công chúa.

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Vào ngày 13/2, cư dân mạng xứ Trung "sốt xình xịch" trước loạt ảnh Trần Phi Vũ "ngủ" cùng một cô gái được cho là hotgirl mạng xã hội.

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