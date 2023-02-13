Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng

Sao quốc tế 13/02/2023 19:44

Phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã đưa ra phản hồi chính thức giữa ồn ào lộ ảnh giường chiếu của nam diễn viên.

Cách đây vài tiếng, phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã đăng tải văn bản phản hồi chính thức về việc nam diễn viên lộ ảnh giường chiếu với một hot girl mạng. Theo đó, phía công ty khẳng định cả hai yêu nhau khi đang độc thân, không có chuyện lên giường khi cô gái kia đã có chồng như lời đồn trước đó.

Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng - Ảnh 1

Về việc những bức ảnh riêng tư của Trần Phi Vũ và cô gái kia bị tung ra, phía công ty khẳng định đây là hành động gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ. Đồng thời kêu gọi cư dân mạng nên dừng ngay việc phát tán những tấm hình này cùng với các thông tin liên quan đến sự việc này vì các hành vi này là bất hợp pháp và sẽ phải chịu các trách nhiệm pháp lý tương ứng.

Cuối cùng, phòng làm việc của Trần Phi Vũ yêu cầu các bên liên quan, các nền tảng mạng xã hội xóa bỏ những bình luận, nội dung mang tính xúc phạm, phỉ bán nam diễn viên. Hành động này nhằm ngăn chặn các thiệt hại ngày càng lan rộng.

Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng - Ảnh 2

Trước đó, vào chiều ngày 13/2, một blogger giải trí đã đăng tải loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ với một hot girl cũng là trạm tỷ của anh chàng. Không những vậy, cô gái này còn được phát hiện là người đã kết hôn.

Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng - Ảnh 3Phía Trần Phi Vũ chính thức lên tiếng giữa ồn ào lộ 'ảnh giường chiếu' với hot girl mạng đã có chồng - Ảnh 4

Ngay sau khi sự việc xảy ra, loạt hotsearch liên quan đến Trần Phi Vũ liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo lần lượt như: No1: Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No2: 是亦琳吖 - tài khoản Douyin của hotgirl mạng ngủ cùng Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No3: Trạm tỷ của Trần Phi Vũ (bạo đỏ); No4: Đỉnh lưu Arthur; No5: Vận Mệnh Tuân Hoàn - tên couple của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nhi.

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