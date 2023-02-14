Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình

Sao quốc tế 14/02/2023 12:30

Sự nghiệp của Trần Phi Vũ đối diện với nguy cơ bị phong sát?

Mới đây nhất theo trang báo Trung Quốc đã đưa tin, scandal Trần Phi Vũ lộ ảnh giường chiếu thu hút hàng chục triệu lượt xem, thảo luận trên mạng xã hội. Dù bản thân đã lên tiếng giải thích nhưng e rằng netizen khó lòng chấp nhận lời bào chữa của anh chàng. 

Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình - Ảnh 1
Trần Phi Vũ và bạn gái cũ Hồ Diệc Lâm - Ảnh: Internet

Vụ việc càng trở nên ồn ào khi blogger nổi tiếng tên Trương Tiểu Hàn bất ngờ đăng tải file ghi âm cuộc trò chuyện với ông chủ công ty và ê-kíp của Trần Phi Vũ. Cụ thể, nam diễn viên cho biết bản thân bị tình cũ - hot girl Hồ Diệc Lâm dùng loạt ảnh phòng the uy hiếp. 

"Hai người quen nhau khi vẫn độc thân, đây là sự thật. Tuy nhiên, cô Hồ Diệc Lâm đã có hành động cố tình chụp lén, dự định dùng ảnh này hòng trói chân người tình. Cô ta đưa ra loạt yêu cầu để kiểm soát khiến Trần Phi Vũ không chấp nhận được nên anh quyết định chia tay", người này nói. 

Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình - Ảnh 2
Trần Phi Vũ đang phải đối mặt với nhiều rắc rối - Ảnh: Internet

Một thời gian sau, loạt ảnh này bất ngờ được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội. Phía công ty Trần Phi Vũ đặt nghi vấn người trực tiếp tung ảnh chính là chồng của Hồ Diệc Lâm. Cụ thể trong đoạn ghi âm người đàn ông này liên tục hăm dọa sẽ hạ bệ nam diễn viên nếu như không chấp nhận những yêu cầu từ ông ta. 

Tai tiếng khiến Trần Phi Vũ lao đao bởi sự nghiệp vốn đang rất triển vọng. Các hoạt động phim ảnh, quảng cáo của anh hiện phải hủy bỏ vì lo ngại phản ứng của công chúng. Trang Weibo ghi nhận hơn 100 nghìn fan hủy đăng ký theo dõi anh. Trong khi đó, 2 nhãn hàng đầu tiên cũng có động thái xóa/ẩn bài viết quảng cáo liên quan đến tài tử. 

Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình - Ảnh 3Lộ ảnh phòng the với hot girl, nam diễn viên Trần Phi Vũ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp vừa mới nổi của mình - Ảnh 4

Thậm chí mọi chuyện còn có thể tệ hơn nữa cho nam diễn viên khi sự nghiệp diễn xuất của anh chàng có thể chấm dứt ngay lập tức nếu như bị phong sát.

Hiện những thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được người hâm mộ Cbiz cực kỳ quan tâm ở thời điểm hiện tại. 

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