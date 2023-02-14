Đang lúc ồn ào tình ái 'nóng' khắp cõi mạng, Trần Phi Vũ tiếp tục bị tố quá khứ 'đen' vào năm 16 tuổi

Vụ việc này khiến Trần Phi Vũ trở thành cái tên gây ồn ào nhất những tháng đầu năm 2023. Ngoài danh tiếng của anh, điều làm khán giả quan tâm đến scandal này do anh là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng - cặp đôi quyền lực của điện ảnh Hoa ngữ.

Vào trưa ngày 13/2, truyền thông Hoa ngữ đưa tin hàng loạt ảnh nóng của tài tử Trần Phi Vũ bất ngờ bị lộ khiến làng giải trí Hoa Ngữ dậy sóng. Ngay sau đó, từ khóa Trần Phi Vũ đã nóng đến mức đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm của trang Weibo. Hiện, chính chủ và văn phòng làm việc vẫn chưa lên tiếng bất cứ điều gì liên quan đến nguồn tin bất lợi này.

Giữa lùm xùm tình ái, Trần Phi Vũ tiếp tục bị cư dân mạng "đào lại" quá khứ không mấy tốt đẹp. Cụ thể, nam diễn vieenbij tố hút shisha "điêu luyện" vào năm 16 tuổi khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng và tranh luận.

Do đó, chỉ trong vòng 1 giờ kể từ khi những bức ảnh giường chiếu được tung ra, tài khoản Weibo của Trần Phi Vũ đã giảm hơn 40.000 người theo dõi và vẫn đang tiếp tục giảm.

Vào tối cùng ngày, phòng làm việc của Trần Phi Vũ đã đưa ra văn bản giải thích sự việc. Trong đó, con trai đạo diễn Trần Khải Ca khẳng định anh và cô gái họ Hồ có quan hệ yêu đương khi cả hai đều độc thân. Những hình ảnh được tung ra là xâm phạm quyền cá nhân và bôi nhọ danh dự của Trần Phi Vũ.

"Những bức ảnh liên quan đến Trần Phi Vũ với danh nghĩa đưa tin nóng hổi, ​​và những bức ảnh đó là thuộc quyền riêng tư của Trần Phi Vũ. Một khi nội dung liên quan được công bố, nó sẽ dẫn đến sự lan truyền và thảo luận của một lượng lớn cư dân mạng, điều này sẽ dẫn đến sự lan truyền hình ảnh thuộc quyền riêng tư trên diện rộng và khiến Trần Phi Vũ phải chịu sự chỉ trích của công chúng. Thậm chí, một số đối tượng còn lợi dụng điều này để đăng tải những bình luận xúc phạm, bôi nhọ Trần Phi Vũ, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và tác động vô cùng tồi tệ", đại diện phòng làm việc cho biết.

"Để làm rõ sự thật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trần Phi Vũ, phòng làm việc chúng tôi xin tuyên bố như sau: Cả Trần Phi Vũ và cô Hồ đều độc thân trong thời gian yêu nhau. Những bức ảnh liên quan được lan truyền trên mạng không chỉ liên quan đến quyền riêng tư của Trần Phi Vũ mà còn liên quan đến quyền riêng tư của cô Hồ trong ảnh. Sau khi một số lượng lớn ảnh riêng tư bị phát tán đã gây tổn hại lớn cho cả hai bên, kêu gọi cư dân mạng ngừng ngay việc phát tán những thông tin liên quan. Hành động xâm phạm quyền riêng tư của người khác là một hành động bất hợp pháp và phải chịu các trách nhiệm pháp lý tương ứng".

Phía phòng làm việc của Trần Phi Vũ cho biết đã cảnh cáo các đối tượng có liên quan, đồng thời yêu cầu xóa bỏ hình ảnh, clip đã đăng tải.