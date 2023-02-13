Điểm lại những scandal đình đám của Dương Mịch: Lườm nhân viên, bắt nạt bạn diễn đều có đủ

Sao quốc tế 13/02/2023 22:33

Dương Mịch gây tranh cãi khi liên tiếp vướng scandal mắc bệnh ngôi sao, thái độ chảnh choẹ, thậm chí là hạch sách nhân viên và ekip.

Sau nhiều năm lăn lộn trong làng giải tríDương Mịch giờ đây đã trở thành ngôi sao hạng A và có hình ảnh đẹp trước mắt công chúng. Tuy nhiên, cũng giống như những người nổi tiếng Dương Mịch cũng là người lắm tài nhiều tật khi không ít lần fan phải lắc đầu ngao ngán trước những hành động của cô nàng. 

Điểm lại những scandal đình đám của Dương Mịch: Lườm nhân viên, bắt nạt bạn diễn đều có đủ - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Bản Giao Hưởng Định Mệnh, tên tuổi của Dương Mịch dần được nhiều người chú ý tới. Tuy nhiên, sau này cô lại bị đạo diễn Kha Hải Thần chê bai thậm tệ: "Dương Mịch là diễn viên tệ nhất, thiếu tính chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Cô ta để đoàn làm phim chờ đợi mà không một lời xin lỗi". Ngoài ra cô còn có thái độ ngôi sao và coi thường bạn diễn. 

Điểm lại những scandal đình đám của Dương Mịch: Lườm nhân viên, bắt nạt bạn diễn đều có đủ - Ảnh 2
Nữ diễn viên nhiều lần bị chê bai nhân cách - Ảnh: Internet

Còn khi quay Cửu Châu Hộc Châu Phu Nhân, Dương Mịch lại tiếp tục bị tố luôn giữ thái độ khó chịu khiến đồng nghiệp và ekip e dè, sợ hãi, không dám làm trái ý. Cụ thể, nữ diễn viên cảm tỏ ra không hài lòng với bạn diễn Vương Sâm do cả hai phải quay đi quay lại một cảnh mãi mới đạt. Sau đó, cô nàng luôn giữ vẻ mặt cau có khó chịu, thậm chí còn trợn mắt về phía máy quay khiến toàn bộ ekip đều bị dọa vì sợ làm trái ý, đặc biệt là nam phụ Vương Sâm.

Trái với cảm giác thân thiện, dễ gần khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, Dương Mịch từng không ít lần gây tranh cãi vì thái độ cư xử hoàn toàn khác ở phim trường. Không ít lần fan bắt gặp khoảnh khắc mỹ nhân họ Dương có ánh mắt ác cảm với người trang điểm

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