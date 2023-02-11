Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây

Bộ phim đề tài huyền nghi Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch vừa chính thức khai máy tại Bắc Kinh ngày 8/2. Sở hữu dàn diễn viên chất lượng lẫn kịch bản hay, đồng thời có thêm sự góp mặt của một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz là Dương Mịch thế nên không quá khó hiểu khán giả Trung Quốc tỏ ra vô cùng háo hức chờ phim ra mắt.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đáng chú ý đây là dự án đầu tiên không phải cổ trang ngôn tình như các dự án trước đây Dương Mịch tham gia, Không có chuyện gì mà một nồi lẩu giải quyết không được lại là một dự án thuộc thể loại phim hài. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng "Mịch tỷ" có thể lấy lại đẳng cấp mảng phim điện sau nhiều cú trượt dài trong thời gian qua.