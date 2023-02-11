Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây

Sao quốc tế 11/02/2023 17:30

Dân tình tỏ ra háo hức với việc Dương Mịch sắp tái xuất màn ảnh Cbiz.

Bộ phim đề tài huyền nghi Không Có Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Thể Giải Quyết Được do đạo diễn Đinh Thịnh cầm trịch vừa chính thức khai máy tại Bắc Kinh ngày 8/2. Sở hữu dàn diễn viên chất lượng lẫn kịch bản hay, đồng thời có thêm sự góp mặt của một trong những mỹ nhân hàng đầu Cbiz là Dương Mịch thế nên không quá khó hiểu khán giả Trung Quốc tỏ ra vô cùng háo hức chờ phim ra mắt. 

Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây - Ảnh 1
Dương Mịch - Ảnh: Internet

Đáng chú ý đây là dự án đầu tiên không phải cổ trang ngôn tình như các dự án trước đây Dương Mịch tham gia, Không có chuyện gì mà một nồi lẩu giải quyết không được lại là một dự án thuộc thể loại phim hài. Vai diễn điện ảnh lần này khiến không ít fan hâm mộ hy vọng "Mịch tỷ" có thể lấy lại đẳng cấp mảng phim điện sau nhiều cú trượt dài trong thời gian qua.

Còn nhớ thời điểm cuối năm vừa rổi, nữ diễn viên liên tục bị vướng vào những rắc rối trong sự nghiệp như diễn xuất dở cho đến nhan sắc bị chê già dặn. Cộng thêm drama trốn nợ khiến cho nữ diễn viên rơi vào trạng thái không mấy vui vẻ. Chính vì vậy netizen kỳ vọng dự án mới mẻ này sẽ giúp Dương Mịch lấy lại ánh hào quang vốn có của mình. 

Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây - Ảnh 2

Hậu drama bủa vây, Dương Mịch tái xuất với diện mạo xinh đẹp ngất ngây - Ảnh 3
 Mỹ nhân 36 tuổi tươi tắn tại buổi khai máy - Ảnh: Internet

Trong các bức ảnh được đăng tải, Dương Mịch ăn mặc khá trẻ trung khi xuất hiện ở địa điểm khai máy. Dù đã 36 tuổi và trải qua 1 lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn được khen xinh đẹp, tươi tắn.

Bộ phim có nội dung xoay quanh 4 người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát, Không có chuyện gì mà một nồi lẩu giải quyết không được gây tò mò khi 4 người này lại vô tình vướng vào 1 vụ án mạng mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Thân phận của 4 người cuối cùng dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ.

 

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